I 4 benefici del Caffè Verde

Sempre più spesso sentiamo parlare del Caffè Verde, o in inglese Green Coffee. La sua fama è infatti alimentata dalle innumerevoli proprietà benefiche che gli vengono attribuite e che lo rendono un perfetto alleato per il benessere del nostro organismo.

Ma che cos’è in realtà il Caffè Verde ?

Esso non è altro che il caffè che tutti conosciamo ma allo stadio iniziale. Si tratta infatti dei chicchi appena raccolti, i quali sono appunto di colore verde, e che non sono stati ancora sottoposti al processo di tostatura ma semplicemente vengono lasciati essiccare al sole. Proprio in quanto chicchi crudi, essi mantengono intatte al loro interno le proprietà e le loro caratteristiche nutrizionali, il che li rende molto più pregiati di quelli che consumiamo normalmente. Un’altra differenza rispetto ai chicchi tostati è la minore quantità di caffeina presente nel caffè verde, la quale però, grazie al fatto di non essere libera ma legata all’acido clorogenico, viene rilasciata in maniera più lenta e graduale all’interno dell’organismo permettendo di beneficiare dei suoi effetti per un tempo prolungato.

Negli ultimi tempi si sta diffondendo sempre di più l’abitudine di consumare il Caffè Verde come integratore in caso si voglia perdere peso, in quanto grazie ai suoi principi attivi è in grado di aiutare a bruciare rapidamente calorie e ridurre l’assorbimento degli zuccheri. Quella legata alla perdita di peso è sicuramente una delle proprietà maggiormente riconosciute a questo incredibile ingrediente ma, tuttavia, non è l’unica. Vediamo infatti più da vicino alcuni dei 4 benefici principali che il Caffè Verde può apportare al nostro organismo nel complesso:

Stimola il metabolismo: come già accennato, il Caffè Verde, soprattutto grazie all’altissima concentrazione di acido clorogenico, può aiutare a stimolare il metabolismo, permettendo di bruciare rapidamente i grassi e diminuire l’assorbimento degli zuccheri da parte dell’organismo. Questo fa sì che esso diventi un valido supporto ai tuoi sforzi per tenerti in forma!

Proprietà Antiossidanti: negli ultimi anni il Caffè Verde si è affermato in modo predominante nella lista di ingredienti che contrastano l’azione dei radicali liberi, aiutando a prevenire l’invecchiamento precoce delle cellule e mantenendole in salute. Esso quindi diventa un potente alleato contro i segni dell’età e favorisce il generale benessere dell’organismo.

Potente Energizzante: la quantità di caffeina contenuta nei chicchi di caffè verde è sicuramente inferiore a quella contenuta negli stessi chicchi dopo il processo di torrefazione. Tuttavia, tale caffeina viene rilasciata in modo più lento all’interno del corpo, garantendo una carica di energia ed una maggiore concentrazione per tutto il giorno.

Proprietà Antifame: la fame, si sa, è il nemico principale della dieta. Grazie alla sua azione antifame, il Caffè Verde può aiutarti a favorire il senso di sazietà, rendendo meno vani i tuoi sforzi per mantenere la linea e fornendoti al tempo stesso il giusto apporto nutritivo di cui necessita l’organismo.

Queste sono solo alcune delle proprietà del Caffè Verde che abbiamo scelto di elencare, ma esso si sta guadagnando sempre di più un posto come vero e proprio elisir di benessere per il nostro organismo grazie alle sue caratteristiche e alla sicurezza nel suo utilizzo. Quindi il nostro consiglio è: cosa aspetti a provarlo?