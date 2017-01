Dove andare in crociera nel 2018

Non è mai troppo presto per cominciare a sognare la vacanza ideale. I luoghi che desidereresti visitare, le culture che vorresti conoscere, i nuovi orizzonti da ammirare sono mete non così lontane se si sceglie di partire per una crociera. Perché limitarsi ad un viaggio circoscritto quando si ha la possibilità di spaziare tra nazioni, se non tra continenti diversi, tutto in un solo viaggio? Questo è il momento giusto per cominciare a scegliere le mete ideali per vivere una crociera indimenticabile nel 2018.

Perché scegliere se puoi vedere tutto?

Si arriva ad un momento, nella propria vita, in cui staccare dalla routine per pochi giorni, per andare in luoghi vicini non basta più. Il mondo è grande e conoscerlo porterebbe un arricchimento personale e culturale indelebile. Un’opportunità da non perdere è, dunque, un giro per il mondo con una crociera che porterà alla scoperta dei grandi oceani. Costa Crociere organizza 106 giorni da sogno per un viaggio che toccherà destinazioni di tutto il mondo. San Francisco, Honululu, Panama, l’India, la Persia, Suez per tornare poi nel nostro Mar Mediterraneo.

Anche DreamLines può far vivere un’avventura entusiasmante tra i cinque continenti e i sette mari del nostro pianeta. Una crociera all’insegna del relax, del divertimento e della conoscenza per un viaggio che, iniziando da Savona, vede come tappe Marsiglia, Barcellona per poi proseguire verso le Americhe, le isole caraibiche e il Messico e risalire per la costa occidentale Usa arrivando fino a Singapore fermandosi alle Hawaii e alle isole Fiji. Il viaggio intorno al mondo continuerà verso la Nuova Zelanda, l’Australia e la Malesia e proseguirà verso l’India e poi il Mar Rosso da cui si ritornerà alla scoperta del Mediterraneo. La crociera durerà minimo 60 giorni, la vostra scelta verterà sul periodo che più preferite per affrontare la rotta, dato che clima e stagione saranno diversi a seconda del continente.

Vivi l’Estate 2018 esplorando il Mar Mediterraneo

Le offerte per vivere magnifiche crociere nell’estate 2018, esplorando il nostro Mare, sono già disponibili. MSC, ad esempio, riserva quattro navi per un viaggio nel Mediterraneo occidentale e tre in quello Orientale. Le incantevoli coste occidentali di Marsiglia, Barcellona, La Valletta, Messina, Ibiza e Cannes o, ad Oriente, il fascino della Grecia, della Croazia, dell’Albania e del Montenegro vi accoglieranno con colori intensi e l’aria tiepida del sole estivo.

Perché scegliere una crociera nel Mar Mediterraneo? Per il fascino delle città antiche (Roma e Atene), per le spiagge paradisiache (Baleari), per i mulini a vento di Mykonos e le casette bianche delle isolette greche, per la mondanità della Costa Azzurra o per visitare una città cosmopolita come Barcellona. La ricchezza della diversità di questi luoghi uniti, però, dal fascino che emanano renderanno la vostra crociera indimenticabile e la voglia di ripartire, magari verso i fiordi norvegesi o spingendovi fino ai Caraibi, vi accompagnerà fino alla crociera successiva.