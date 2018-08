Batterie per auto: nozioni base

Quando si acquista un automobile, bisogna avere anche una specifica conoscenza tecnica di base per capire dove mettere le mani in caso di manutenzione straordinaria. Le macchine di ultima generazione sono dotate di sistemi informativi che ricordano i tagliandi da eseguire mediante info e spie d’allarme, semplificando la vita dei guidatori. Però, quando l’auto necessita dell’intervento di un elettrauto o un meccanico, bisogna essere consapevoli su quale parte tecnica si sta operando per risolvere il problema e la relativa spesa da sostenere.

Conviene imparare alcuni termini tecnici per comprendere meglio le istruzioni, ad esempio, quando intendete sostituire la batteria dell’auto da soli senza l’aiuto di mani esperte. Termini come “morsetto” o “polo” servono a capire esattamente dove intervenire quando si esegue una ricarica tra due batterie per auto.

Col termine morsetto si intende quell’elemento che tiene ben salda la presa su qualcosa, che sia una vite o una molla. In particolar modo, nelle batterie per auto il morsetto è l’estremità finale del cavo che viene collegato al polo positivo (o negativo) dell’accumulatore.

Il morsetto ha il compito di tenere bloccato il collegamento tra la batteria e l’impianto elettrico della macchina. Basta anche un leggero distacco o un’attaccatura scorretta dei morsetti, se mai dovuta a grandi fossi o a strade con manto irregolare, per creare piccole anomalie al sistema. Fissare in modo stabile e inamovibile i morsetti resta sempre la soluzione più concreta.

Arnesi da portare sempre con sé

Un attrezzo che non deve mai mancare in auto è la chiave inglese, utile per stringere o svitare bulloni. Hanno una forma particolare, difatti sono definite anche chiavi a forchetta, in cui a un’estremità è presente un becco per stringere in modo permanente i bulloni. Il più delle volte, il becco è fisso ma si trovano anche chiavi inglesi con aperture variabili in base alle dimensioni delle viti da allentare o stringere. In più, sono disponibili anche chiavi la cui estremità è composta da un anello e per questo sono chiamate chiavi ad anello. Per arrivare in quelle zone difficili dell’auto ci sono le chiavi a T, quelle a tubo, a pipa e a cricchetto, mentre quella a croce serve per smontare le ruote dell’auto con il minimo sforzo.

