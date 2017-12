I benefici derivanti dall’utilizzo di integratori per capelli

Prendersi cura dei propri capelli è molto importante, sia per mantenerli in salute, sia per favorire l’aspetto esteriore. Può, tuttavia, accadere in particolari periodi dell’anno di trovarsi difronte a capelli secchi, sfibrati e che tendono a cadere. Le cause di questo fenomeno possono essere diverse:

Può essere infatti dovuto a cambiamenti di stagione, come ad esempio la fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno. Durante questo periodo, infatti, molto spesso i nostri capelli risultano maggiormente indeboliti e tendenti a cadere.

Un’altra causa potrebbe essere un’alimentazione scorretta, che non permette al nostro organismo di assimilare il giusto apporto di vitamine e minerali, con conseguenze negative anche sul cuoio capelluto.

Infine, la salute dei capelli può dipendere anche dallo stress. Periodi in cui il nostro corpo è sottoposto a ritmi di vita frenetici e stressanti, infatti, possono avere un impatto negativo anche sui capelli.

In tutte queste occasioni, un valido aiuto può venirci da parte degli integratori per capelli, che grazie alla miscela di ingredienti naturali contenuta al loro interno, possono essere in grado di favorire il rafforzamento del cuoio capelluto e il giusto apporto di vitamine e minerali.

I benefici principali derivanti dall’uso di integratori per capelli naturali risiedono nelle benefiche sostanze contenute al loro interno, che grazie ad un’azione sinergica, possono aiutare a rimettere in salute il capello ed il cuoio capelluto.

Vediamo in particolare quali sono queste sostanze contenute di solito all’interno degli integratori per capelli:

Vitamina A, C ed E: la loro azione antiossidante è fondamentale per mantenere i capelli robusti ed in salute e per contrastare l’azione dei radicali liberi, prevenendo così dall’invecchiamento precoce delle cellule.

Vitamine del gruppo B: Acido Folico e Niatina sono componenti molto importanti per aiutare a rigenerare le cellule del cuoio capelluto e a normalizzare i livelli ormonali, aiutando così a prevenire la caduta dei capelli. Anche la Biotina viene considerata un valido aiuto in caso di perdita dei capelli, favorendone in particolare la ricrescita.

Magnesio: è un minerale molto prezioso per favorire la circolazione sanguigna, l’elasticità dei tessuti e favorire il rilassamento del sistema nervoso.

Ferro: altro minerale fondamentale per la salute del capello, in quanto partecipa alla sintesi dell’emoglobina, proteina responsabile della distruzione dell’ossigeno nei tessuti.

Zinco: è un elemento importante per la pigmentazione dei capelli, e può quindi essere un valido aiuto sia in caso di caduta, sia in caso di capelli grigi.

Rame: può favorire la produzione di melanina e il processo di cheratinizzazione, aiutando quindi nel caso di bulbi piliferi atrofizzati e per prevenire l’invecchiamento.

Grazie a queste speciali miscele naturali, gli integratori per capelli, quindi, possono essere un valido alleato per il benessere dei nostri capelli e del cuoio capelluto. Essi possono aiutarci non solo in caso di capelli sfibrati ed indeboliti, ma anche nel caso di patologie più serie come le calvizie, in quanto grazie alla combinazione di questi elementi benefici al loro interno, possono idratare il cuoio capelluto, aiutando ad arrestare il processo di caduta e a favorire la ricrescita. Gli integratori per capelli sono poi un rimedio del tutto naturale e sicuro, e pertanto la loro assunzione non presenta particolari preoccupazioni o rischi per la salute.