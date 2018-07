Coltivare il mais con colture agricole innovative

Tra le coltivazioni più diffuse (non solo in Italia, ma anche nel resto d’Europa) c’è sicuramente quella del mais. Si tratta, di una coltivazione particolarmente importante perchè è proprio dal mais che vengono ricavati alcuni degli alimenti più utilizzati, tra cui la farina e i mangimi animali. Sia a livello industriale che domestico, inoltre, la coltivazione del mais è particolarmente utile. La pianta, che fa parte delle Graminacee, è stata scoperta insieme dagli esploratori d’America e dagli stessi è stata trasferita – successivamente – nel resto dell’Europa. Oggi, la coltivazione del mais occupa un posto di primo piano in Italia, soprattutto nella Pianura Padana.

Dal 2000, non a caso, il mais rappresenta una delle coltivazioni più analizzate e studiate in sintonia con le nuove tecnologie applicate all’agricoltura.

La conoscenza dell’agricoltura e delle nuove tecniche di coltivazione non conosce fine, specie negli ultimi anni in cui nuove sperimentazioni si sono fatte strada anche nel campo della coltivazione. I cambiamenti climatici e i continui mutamenti naturali, in effetti, hanno reso praticamente obbligatorio attuare delle modifiche in campo agricolo, per rispondere alla sempre crescente domanda del mercato ma anche alle esigenze dei consumatori finali.

La coltivazione del mais, in particolare, ha subito notevoli mutamenti dettati proprio dalla combinazione di cambiamenti climatici e naturali. Al fine di aiutare agli agricoltori, hanno trovato vita le concept farm DEKALB, sono laboratori a cielo aperto, in cui operatori specializzati – giorno dopo giorno – sperimentano nuove tecnologie applicate alla coltivazione del mais. Le concept farm DEKALB rappresentano un’occasione unica per conoscere le nuove sperimentazioni e applicazioni tecnologiche in campo agricolo. Non a caso questi laboratori sono animate da coltivatori specializzati che giorno per giorno lavorano e sperimentano nuovi lavori per migliorare la coltivazione del mais.

In totale, le concept farm DEKALB sono 35: si tratta di centri di sperimentazione in agricoltura che si animano soprattutto durante i mesi caldi dell’anno, grazie alla presenza di tecnici, ma anche agricoltori specializzati e rivenditori. All’interno di questi centri di sperimentazione in agricoltura si tengono, in estate, dei veri e propri corso con lezioni specializzate sulla coltura agricola innotativa.

Ogni incontro rappresenta un’occasione imperdibile per imparare nuove cose e applicare le più moderne e recenti tecnologie finalizzate alla coltivazione del mais. Durante le lezioni vengono affrontati argomenti differenti: si va dall’agricoltura di precisione, alla concimazione del mais passando per la gestione della pianta e i trattamenti che è necessario effettuare periodicamente per mantenerla in salute. Questo progetto formativo da parte di DEKALB risponde ad un interesse su come coltivare il mais e con l´obiettivo di consentire l´acceso a tutti i maiscoltori alle più moderene tecnologia agricola