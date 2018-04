Come coltivare l’olio di jojoba

Sembra impossibile e invece non lo è: l’olio di jojoba si può coltivare anche a casa propria. Basta solo acquistare i semi della pianta, che si possono reperire presso i vivai e i negozi specializzati, e procedere con la coltivazione. È importante scegliere una postazione grande e ampia e lasciare nello spazio dedicato alla coltivazione almeno un metro per ogni lato e scegliere un terreno poco argilloso e molto compatto. I semi possono essere coltivati sia in giardino, sia all’interno di un vaso posto sul terrazzo; quello che conta è che la pianta sia esposta il più possibile alle alte temperature.

I semi andranno sistemati a circa un centimetro di profondità; ricopriteli delicatamente e inumidite la terra circostante. Le piccole piantine nasceranno dopo circa venti giorni da questa operazione. Nel frattempo, controllate sempre che ci sia spazio sufficiente tra una piantina e l’altra; se così non fosse, quando la pianta è ancora piccola siete ancora in tempo a espiantarla e a posizionarla in un posto più adeguato.

A produrre il frutto che a sua volta produrrà l’olio di jojoba è la pianta femmina e per avere una giusta produzione di olio in termini di quantità è consigliabile mantenere un rapporto di sei piante femmine e una pianta maschio. Certo, una coltivazione e una spremitura casalinga dell’olio di jojoba può diventare un progetto importante che richiede molto tempo, ma se siete convinti di portare avanti il vostro esperimento casalingo, non demordete.

I risultati saranno ben presto ripagati, quando avrete ottenuto un olio molto puro che potrete impiegare in diversi modi. Potrete utilizzare l’olio di jojoba ottenuto come struccante naturale e molto delicato per gli occhi, potete utilizzarlo come unguento per fare massaggi rilassanti e ancora potete impiegare l’olio ottenuto per arricchire la vostra crema viso anti-rughe con un vero e proprio elisir di bellezza.

E non dimenticatevi di prendervi cura dei vostri capelli; il vostro olio di jojoba artigianale sarà perfetto per ammorbidire e districare. E se poi vi avanza qualche goccia di olio, passatelo su smagliature e su tutte quelle piccole imperfezioni della pelle. I risultati si vedranno presto!