Come eliminare il microblanding

Ti piacerebbe fare sottoporti al microblading ma non sai se la tua pelle sia sia adatta al trattamento? Temi le fastidiose e bruttissime irritazioni? Ecco quando è meglio non fare il microblading

Il microblading è una delle tecniche più richieste di trucco semipermanente. Da’ dei risultati davvero molto soddisfacenti proprio perché risolve piccoli problemi estetici che riguardano le sopracciglia. Poiché il microblading è un trattamento che prevede il deposito di pigmenti colorati all’interno dell’epidermide, per chi ha la pelle sensibile, potrebbe provocare delle irritazioni. Proprio per tale motivo non tutte le persone possono sottoporsi al microblading.

Leggi l’articolo e scopri insieme a noi quando non fare il microblading.

MICROBLADING: ecco quando è meglio farlo

Il microblading, nuova tecnica di natura estetica, è un un trattamento mini invasivo molto utile a ridefinire l’arcata sopraccigliare quando questa non ha una forma ben definita. Infatti, grazie all’utilizzo di trucco semi permanente, ci consente di avere maggiore definizione e corposità del sopracciglio.

Poiché prevede l’utilizzo di aghi, è opportuna che sia eseguito da personale altamente specializzato. Infatti, si tratta di una tecnica particolare e, se non bene eseguita, può comportare delle fastidiose irritazioni alla persona che decide di sottoporsi al microblading.

Durante il trattamento, vengono utilizzati dei piccoli pigmenti biocompatibili che sono depositati, tramite dei micro aghi, all’interno dello strato più superficiale dell’epidermide. I piccoli aghi utilizzati formano una lama molto sottile ed effettuano delle incisioni minuscole, utili a conferire la tipica forma del pelo.

Poiché questa procedura è si delicata ma anche un po’ invasiva, dal punto di vista della salute, è importante sapere che non tutti possono sottoporsi al microblading. Infatti, prima di fare il trattamento, è meglio conoscere tutti i possibili svantaggi ma soprattutto, è opportuno affidarsi ad un’estetista molto preparata, che da anni svolge questo trattamento.

In Italia, infatti, da qualche anno è stato stabilito per legge che “l’attività di trucco semipermanente può essere effettuata da chi sia in possesso dell’abilitazione ad effettuare trattamenti di natura estetica, previa verifica di idonea formazione all’utilizzo degli strumenti impiegati, da parte del fabbricante dell’apparecchiatura o da un altro ente competente”

Quindi, per evitare possibili sbagli e irritazioni, è importante rivolgersi a personale qualificato che abbia ricevuto una formazione adeguata, grazie a corsi professionisti, sull’utilizzo dello strumento. Infatti, un uso scorretto del pennino potrebbe arrecare problemi non solo estetici ma anche di salute.

Quando non fare, quindi, al trattamento del microblading alle sopracciglia?

Ecco quello che è importante sapere prima di fare il microblading per valutare al meglio se sia opportuno farlo o meno.

E’ un trattamento non permanente, quindi, a differenza del tatuaggio, i pigmenti vengono applicati più in superficie. La durata, infatti, varia da i sei a i trentasei mesi. La tempistica dipende molto dalla tipologia di pelle, dall’esposizione al sole, dai prodotti vengono utilizzati per il viso;

Non è adatto a tutte le persone. Infatti, alcune tipologie di pelle, non reagiscono bene al trattamento. Quindi, il microblading è sconsigliato a chi ha:

– pelle grassa e unta;

– pelle acneica;

– pelle soggetta a psoriasi;

– pelle rosacea e soggette a dermatite;

– pelle soggetta a sanguinamenti.