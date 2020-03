Come funziona il bonus tende 2020?

Chi ha in mente di richiedere il bonus tende 2020 deve rispettare specifici requisiti in relazione agli adempimenti da soddisfare. Per esempio è necessario provvedere al pagamento con un bonifico postale online, con un bonifico bancario o con un bonifico parlante in cui devono essere specificati il numero della fattura con la data, il codice fiscale, la causale di legge e i dati di chi riceve il pagamento. Entro i 90 giorni successivi alla conclusione dei lavori, inoltre, è necessario fornire la Scheda descrittiva dell’intervento all’Enea: a questo scopo si può sfruttare la procedura telematica garantita direttamente dal sito web dell’Enea.

Quali documenti è necessario conservare

Ogni anno la quota annuale deve essere specificata al momento della dichiarazione dei redditi. Da questo momento, inoltre, è necessario preoccuparsi di conservare tutti i documenti, e in particolare una copia della ricevuta del bonifico online o del bonifico parlante con l’indicazione della legge, la ricevuta della trasmissione effettuata all’Enea con il codice Cpid e la documentazione originale che è stata trasmessa all’Ena, debitamente sottoscritta. Inoltre, occorre tenere a portata di mano la certificazione del fornitore (se presente), le schede tecniche dei componenti, la certificazione del produttore che dimostri il rispetto dei requisiti tecnici, le ricevute, le quietanze e le fatture riguardanti i lavori effettuati.

Per quali prodotti si può richiedere il bonus

Il bonus tende 2020 può essere richiesto per l’acquisto delle tapparelle frangisole , delle tende da interni, delle tende da sole, delle tende per serre, delle tende a rullo, delle veneziane, delle persiane e delle pergole, siano essere munite di lamelle orientabili o di tende in tessuto. Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle che vengono effettuate per l’acquisto delle tende antinsetto e delle zanzariere, a condizione che siano munite di schermatura solare. Nel caso in cui si comprino zanzariere prive di schermatura solare, l’agevolazione a cui si deve fare riferimento è il bonus zanzariere.

Come funziona il bonus

Come avviene per tutti gli altri bonus fiscali che si applicano sui lavori eseguiti in casa da quando è entrato in vigore il decreto Crescita, anche per il bonus tende solari è prevista la possibilità di usufruire dello sconto immediato in fattura che va a sostituire la detrazione fiscale. A proposito della detrazione, non bisogna superare il tetto massimo di 60mila euro. Le spese che possono essere detratte comprendono anche quelle per la manodopera e riguardano l’acquisto delle tende, siano esse interne o esterne, indispensabili per la schermatura solare.

Cosa si intende per schermatura solare

Quando si parla di schermatura solare si fa riferimento a un sistema di protezione rispetto al calore e alla luce del sole per mezzo del quale si usufruire di una reazione variabile e controllata della luce e dell’energia rispetto alle sollecitazioni solari. La schermatura, in sostanza, contribuisce a limitare il surriscaldamento degli ambienti, e ciò determina un risparmio energetico consistente perché evita, o comunque riduce, l’utilizzo dei climatizzatori e dei condizionatori.

I requisiti da rispettare

Affinché la richiesta per ottenere il bonus tende possa essere accolta, è necessario che la schermatura solare sia mobile, e cioè che possa essere aperta e chiusa, e che venga applicata per proteggere una superficie vetrata esposta a sud. Di conseguenza, non sono comprese nell’agevolazione le tende che sono installate sulle pareti esposte a settentrione. Inoltre, è necessario che la schermatura sia accompagnata dalla documentazione necessaria a certificare il fattore solare; le tende devono riportare il marchio CE del produttore e presentare un fattore Gtot (che esprime la capacità di schermatura) non superiore a 0.25. Tale fattore deve essere certificato da un ente apposito.