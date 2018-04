Come scegliere il materasso migliore per il proprio riposo

Uno degli aspetti che non bisogna assolutamente trascurare per dormire bene ma soprattutto riposarsi in maniera tale da ottenere un benessere psicofisico è quello di scegliere con cura il materasso sul quale riposare. Quella che potrebbe sembrare in apparenza una operazione semplice in realtà si complica in quanto sono presenti diversi tipologie di materasso in commercio e soprattutto perché bisogna essere certi che il modello che si selezionerà sia in grado di assicurare il miglior riposo possibile.

Esaminiamo rapidamente i vari modelli disponibili e i relativi vantaggi e svantaggi.

Il classico modello di materasso in uso in molte famiglie fino a qualche anno fa è il materasso a molle. Hanno conosciuto negli ultimi anni un notevole miglioramento sia in termini di struttura che contiene le molle sia in termini di durata e sostegno delle stesse. In tal modo sia il comfort che la qualità del riposo sono migliorate ma attenzione il rischio che una molla possa cedere nel tempo comporta un cedimento dell’intera struttura.

Una variante di questo materasso è quello a molle indipendenti nel quale le molle sono insacchettate in tessuti altamente resistenti che evitano gli inconvenienti dei prodotti tradizionali. E’ fondamentale che il numero delle molle sia molto elevato, preferibilmente tra 800 e 1500, per assicurare il miglior comfort possibile. Ad oggi il prodotto più commercializzato è il materasso in lattice, ossia realizzato al 100% con questo materiale natura, sintetico o misto. Il grande vantaggio del lattice è quello di sostenere il corpo in modo bilanciato assicurando che lo stesso assuma una corretta postura durante tutte le ore di sonno. Una evoluzione del materasso in lattice è quello Memory, una gomma di origine sintetica, che con il calore del corpo si modella perfettamente allo stesso aumentando notevolmente il comfort durante le ore di riposo.

Dormire bene è un’attività da non sottovalutare assolutamente in quanto può avere diverse implicazioni sotto il punto di vista psico-fisico della persona.

Un prodotto di ultima generazione che si sta diffondendo rapidamente tra la clientela in virtù delle sue eccellenti performance è rappresentato dal materasso Tammy, che puoi vedere sul sito https://www.materassotammy.it/

E’ realizzato con materiale di ultimissima generazione il Memory Foam che fornisce non appena ci si distende sopra una piacevole sensazione di avvolgimento. Grazie a questa sua caratteristica, vengono totalmente rimossi eventuali punti di non aderenza facendo in modo che il corpo sia perfettamente modellato al corpo e rendendo le ore di sonno davvero riposanti. Il vantaggio più grande, quindi, è che avendo un materasso che ha un’aderenza precisa con il corpo, alla persona viene fornita la garanzia di un riposo eccellente grazie al mantenimento di una posizione ergonomica. A questo si aggiunge che non è presente alcuna possibilità di cedimento della struttura qualora ad esempio le molle collassino nel tempo.

Ulteriori caratteristiche positive del materasso Tammy riguardano la struttura che si presenta elastica e indeformabile, in grado di sopportare qualsiasi peso, mantenendo la schiena perfettamente dritta e favorendo la circolazione dell’aria, circostanza che assicura la traspirabilità della pelle. Tammy permette anche che le operazioni periodiche di pulizia e sanificazione possano essere eseguite con facilità grazie alla possibilità di sfoderarlo in modo veloce e semplice. Grazie a tutte queste caratteristiche positive, il materasso Tammy si distingue in modo netto rispetto alla maggioranza di prodotti presenti in commercio per qualità e prestazioni eccellenti. Questa superiorità del materasso Tammy è ulteriormente confermata dalla certificazione “Materasso di Alta Qualità Certificata” di cui gode.

Si tratta di un’attestazione che certifica che il prodotto supera i requisiti standard previsti dalla normativa in termini di prestazioni, funzionalità, assenza di coloranti allergenici e cancerogeni e di formaldeide. E’ inoltre un vero e proprio dispositivo per la salute (Dispositivo Medico CE di Classe 1) perchè assicura che non si formino, in caso di lunghe degenze a letto, le piaghe da decubito. In caso di acquisto, quindi, si potrà anche usufruire della detrazione fiscale del 19% da portare in dichiarazione dei redditi. Il materasso Tammy è in definitiva un prodotto dalle elevate prestazioni, realizzato con materiali qualitativamente eccellenti e rispondente in pieno alle certificazioni comunitarie.