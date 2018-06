Consigli preziosi per arredare piccoli spazi domestici

Il caldo che avanza è il primo segnale che testimonia l’arrivo della bella stagione, in cui la maggior parte della gente si “risveglia” con la voglia di apportare qualche novità nel proprio ambiente casalingo. Fra i tanti pensieri c’è sicuramente quello di portare una ventata di freschezza all’interno degli spazi esterni della propria casa, puntando su un arredo giardino chic e glamour che rivoluzioni in maniera vivave il terrazzo o l’ampio giardino.

Sfogliando alcune riviste ad-hoc o siti internet specializzati in materia, come ad esempio Luxury Garden sarà possibile prendere spunto e grande ispirazione per abbellire quei piccoli spazi esterni altrimenti lasciati in stato di completo L’importante è prendere bene le misure dell’ambiente da allestire e orientarsi solo su prodotti che non entrino in contrasto con l’armonia strutturale e architettonica circostante. Meglio arredare con pochi “pezzi” ma che siano pratici e funzionali per l’utilizzo che se ne deve fare. Il consiglio è quello di non occupare ogni centimetro quadrato dello spazio disponibile in modo tale da avere una maggiore liberta nei movimenti. L’arredo giardino pieghevole o “salvaspazio”, come sedie, tavoli e sdraio, sono la soluzione ideale per quei contesti microscopici dalle forme irregolari e anguste. Dai colori sgargianti e design minimal, questi accessori sono l’opzione perfetta per decorare tutte quelle superfici outdoor tristi e tetre, regalando un’atmosfera gioisa e divertente per poi, a stagione conclusa, essere semplicemente ripiegate e riposte in pochissimo spazio.

Cosa offre Luxury garden?

Il portale Luxury garden ha selezionato per il grande pubblico una lunga lista di arredi giardino dal design moderno e dai colori seducenti, belli da vedere e soprattutto di qualità, pensati per resistere alle intemperie e ai raggi solari. Tra la carrellata nell’universo dell’arredo giardino un “evergreen” che non tramonterà mai è sicuramente la sedia pieghevole in tutte le sue forme e sfaccettature! Queste sedie si rivelano estremamente utili sia in contesti minuscoli in cui vi sia necessità di ripiegarle quando non si utilizzano, così da guadagnare spazio in più, sia in ambienti enormi, per ospitare un numero maggiore di persone, con la possibilità di averne qualcuna di riserva sempre pronta all’uso per accogliere gli ospiti dell’ultimo minuto!

Per un look raffinato ed elegante, è perfetta la sedia pieghevole in legno massello Balau mod. Saint Moritz: caratterizzata da un design semplice e senza tempo, è l’ideale per abbellire balconcini e piccoli terrazzi. Pratica, leggera e assolutamente versatile, la sedia Saint Moritz è disponibile solo in una variante, in legno, in modo da essere facilmente adattabile in qualunque tipo di contesto.

Poltroncine pieghevoli di lusso!

Da tenere assolutamente in considerazione per chi ama lo stile sobrio, la linea di poltroncine pieghevoli mod. Haiti, sempre in legno massello con pregiate rifiniture e rivestimento in nylon color bianco, perfettamente consigliabili sia per un terrazzo che per un grande giardino. Luxury garden propone svariate soluzioni pieghevoli, a partire dai tavoli di diverse misure fino ad arrivare a sedute con o senza braccioli, per un arredo giardino informale e allegro.

La linea di poltroncine richiudibili in legno massello rappresentano un vero e proprio “cult” molto amato dagli estimatori del “viver bene”: la sedia pieghevole Haiti riprende un po’ lo stile di poltroncina da regista, leggermente rivisitata, idrorepellente, antimuffa (grazie ad un apposito trattamento a base di olio) e resistente ai raggi UV. Si tratta di una sedia stilosa ma, al tempo stesso, molto funzionale che rievoca vagamente lo stile iconico di quelle poltroncine tanto amate da molti personaggi famosi.