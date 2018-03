Dispositivi rugged: conviene affidarsi ai migliori

In un settore particolare come quello della complessa filiera industriale, i dispositivi utilizzati per svolgere le regolari mansioni professionali fanno la differenza grazie alle loro specifiche peculiarità tecniche. Queste apparecchiature caratterizzate da palmari, pc e tablet industriali sono leggermente differenti da quelle classiche che acquistiamo nelle grandi catene di elettronica e che siamo soliti utilizzare ogni giorno. Anche per i reparti professionali si ha bisogno di questi dispositivi elettronici che devono essere assolutamente equipaggiati con delle componenti aggiuntive in grado di assicurare un perfetto funzionamento anche in situazioni ad alta criticità. Robusti, compatti, resistenti e idrorepellenti sono soltanto alcune delle caratteristiche che contraddistinguono questi palmari e tablet industriali, oltre ad avere una scocca ultraresistente idonea per ambienti e temperature particolari. Chiaramente tutte queste caratteristiche tecniche fanno lievitare leggermente il prezzo di questi dispositivi indistruttibili che rispettano rigide normative di conformità e di alta protezione.

Questi prodotti “rugged” non si trovano facilmente in commercio come per i tradizionali tablet e smartphones e per l’acquisto è necessario rivolgersi direttamente all’azienda costruttrice, come Ruggtek che progetta, sviluppa e commercializza telefoni, palmari, pc e tablet industriali di diverse forme e design ma tutti conformi agli standard IP.

RUGGtek, leader nella commercializzazione di tablet industriali

La mission aziendale è tenersi sempre al passo coi tempi e con la tecnologia, sfornando prodotti tecnologicamente avanzati e con un alto livello di protezione in grado di soddisfare qualsiasi squadra operativa impegnata quotidianamente nella filiera industriale. Ruggtek pone la sua attenzione sulla qualità e sui componenti costruttivi di ogni suo apparecchio in modo da garantire un prodotto efficiente ed efficace ad ogni suo partner commerciale. Sopportare violente sollecitazioni e immersioni accidentali in acqua sono soltanto due dei tanti aspetti da tenere in considerazione quando si costruiscono apparecchiature rugged. Grazie alla sua professionalità e alla sua consolidata esperienza, Ruggtek produce e commercializza apparecchi con un elevato livello di protezioni per essere sempre operativi anche in presenza di situazioni negative, come brusche cadute da oltre due metri di altezza oppure in condizioni di forti variazioni di temperatura. In sostanza, si tratta di vere e proprie “perle elettroniche” da utilizzare in qualsiasi contesto, mantenendo sempre intatto il loro rendimento. L’elevato livello di protezione assicura anche la minima perdita di dati aziendali contenuti in essi in caso di malfunzionamenti, evitando sprechi di tempo e laute somme di denaro per il loro recupero da parte dell’azienda.

Elevato grado di protezione su tutti i prodotti

I palmari, pc e i tablet industriali Ruggtek sono tra i più innovativi e all’avanguardia che il settore hi-tech “rugged” possa offrire. Massima efficienza, connessione ultraveloce sempre attiva ed elevato grado di robustezza sono le principali caratteristiche di queste apparecchiature destinate al settore industriale. Inoltre, l’azienda modenese può contare su un supporto tecnico qualificato in grado di rispondere e soddisfare a qualsiasi necessità di nuovi potenziali acquirenti e di partner già fidelizzati. Per Ruggtek, esaudire ogni capriccio degli utenti è l’obiettivo primario nonché la filosofia alla base della propria politica aziendale.