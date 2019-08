Essere di tendenza con al polso l’ultimo modello di orologio Michael Kors

Negli ultimi anni gli orologi stanno tornando prepotentemente di moda, in diversi stili e in modelli che spesso ricordano quelli iconici degli anni ’50 e degli anni ’90. Per chi vuole sempre essere al passo con i tempi il nuovo modello di orologio Michael Kors è la scelta ideale. Si tratta di un brand che propone orologi da uomo e da donna in diverse versioni, non è quindi difficile trovare sul nuovo catalogo un accessorio perfetto per l’outfit delle nottate estive.

Elegante ma senza spendere troppo

Gli orologi Michael Kors sono sinonimo di eleganza, senza che questo porti a prezzi eccessivi. Si tratta infatti di accessori decisamente prestigiosi, che spesso alcuni e-commerce propongono in offerta. Il nuovo catalogo offre accessori adatti ad ogni occasione, sia per uomo, sia per donna. Per trovare l’orologio perfetto è importante considerare di abbinarlo al nostro stile personale, in modo che non stoni all’interno del nostro outfit abituale, ma che sappia anche farsi notare al meglio. Se poi si ha una vera e propria passione per i cronografi, allora sarà possibile scegliere un modello più elegante e uno casual, in modo da avere un orologio Michael Kors per ogni occasione che si presenti nel corso della giornata.

Abbinare l’orologio al proprio stile

Quando si scegliere un orologio da polso è importante che l’accessorio sia abbinato al tipo di abbigliamento che indossiamo più spesso. In questo modo lo potremo utilizzare quotidianamente, evitando così di con gli altri accessori che ci aiutano a rendere unico il nostro outfit. Un buon metodo consiste nel valutare le versioni alla moda, come ad esempio quelli in acciaio, così alla moda in questi anni. Per le versioni da donna sono disponibili anche in delicati colori pastello, per i quali l’acciaio viene tinto di oro rosso o rosa. La proposta di Michael Kors da uomo prevede invece l’acciaio sia nella sua tinta naturale, oppure colorato di nero fumo, cosa che rende ancora più maschile questo tipo di accessorio. Ovviamente anche i cinturini di pelle sono disponibili, anche in questo caso in colori abbinabili al proprio outfit o ai propri gusti.

L’orologio che diventa un bracciale

Molto di moda negli ultimi anni è anche l’orologio da donna che si trasforma in elegante bracciale, con il cinturino che fa più giri attorno al polso e diviene sottile e delicato. Questo tipo di accessorio è molto vistoso, ma al contempo elegante e sobrio, perfetto in ogni occasione. Il catalogo Michael Kors propone anche orologi da donna con cassa extra large, che simula le versioni più maschili, mantenendo però una certa delicatezza nelle forme e nel cinturino, oltre che in alcuni casi con l’aggiunta di piccoli punti luce creati con dei cristalli. Anche per questo mix orologio-bracciale i colori per la donna sono tenui e aggraziati, con l’oro rosato a farla da padrone. Si tratta per altro di un colore facile da abbinare, che sta perfettamente sul nero o sul grigio, così come sulle tinte più vivaci.