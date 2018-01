Fedi nuziali proposte dai maggiori brand e gioiellerie di lusso

Il fatidico momento è quasi arrivato e non avete idea di quali fedi nuziali scegliere? Niente paura, perché già da qualche tempo sono disponibili numerosi siti di lusso e portali online, come ad esempio www.glamira.it che, oltre a vantaggiose proposte di monili e preziosi, garantiscono un servizio impeccabile anche sotto il profilo del customer care e della personalizzazione esclusiva di gioielli e diamanti. Da sempre, l’anello è simbolo di unione, fedeltà e amore tra due persone che va oltre il contratto matrimoniale. Quel giorno particolare, il più bello e tanto atteso, non è altro che un accordo speciale dietro al quale si cela un significato profondo: la fedeltà, l’altruismo e il rispetto reciproco enfatizzati dal sentimento dell’amore. E non c’è modo migliore per dimostrare tutto questo con delle meravigliose fedi nuziali che saranno indossate da entrambi gli sposi per tutto il resto della loro vita.

Sul sito di Glamira sono disponibili centinaia di prodotti di lusso da perderci la testa! L’offerta è davvero infinita ed è quasi impossibile non trovare la coppia di fedi nuziali che faccia al caso vostro e che esprima al meglio il vostro amore e la vostra personalità.

Le proposte di Glamira per il matrimonio

La lista dei prodotti offerti da Glamira è ricchissima e sono davvero tante le proposte di fedi nuziali ideali per il vostro giorno speciale. Ci sono prodotti per tutti i gusti e per tutte le tasche: monili e anelli in oro bianco, giallo e rosa oppure, contrariamente alla classica tradizione, scegliere un anello in platino, palladio o argento. Tanto si sa che l’amore non si quantifica con una maggiore spesa ma con un anello che rappresenti qualcosa di veramente speciale per entrambi, che sia brillante o zircone. Il team di Glamira è molto attento ai gusti e alle esigenze dei propri clienti proponendo sia anelli semplici, classici e tradizionali sia fedi nuziali più sofisticate e costose, con la possibilità di personalizzare i propri oggetti di lusso con incisioni o creazioni personalmente disegnate dal committente. Mediante questi servizi esclusivi sarà possibile rendere uniche le vostre fedi nuziali disponendo di una vasta gamma di disegni e geometrie con tagli differenti per avere sia un’impronta classica che moderna. Modelli come Twinset, Celtic, Memoire sono tra quelli più richiesti e preferiti dalla clientela.

Perché scegliere il portale del lusso Glamira

Le pietre preziose, i diamanti, i zaffiri, i rubini e gli smeraldi proposti da Glamira sono tutti comprensivi di certificazione di autenticità e lecita provenienza. Inoltre se siete alla ricerca di pietre meno conosciute o di fedi nuziali impreziosite da gemme particolari e rare, le troverete sul sito di Glamira. In ogni caso, se nella vasta gamma di prodotti non c’è quello che fa per voi, è possibile creare il vostro anello su esplicita richiesta in base ai propri gusti e alla perfetta combinazione di metalli preziosi (oro, palladio, platino), colore preferito e pietre esclusive.