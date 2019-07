Fornitura di luce e gas: da oggi tanti servizio aggiuntivi

Sempre più spesso le aziende che si occupano di fornire luce e gas alle famiglie italiane stanno proponendo anche ulteriori servizi e prodotti. Del resto questo ambito sta cambiando molto nel corso degli ultimi anni, dalla sempre maggiore diffusione delle auto elettriche fino alle tante abitazioni, anche in Italia, che oggi hanno vari servizi domotici attivi. Basta guardare il sito https://prodotti.irenlucegas.it/ per capire che le proposte oggi sono svariate. Approfittare di alcune di esse permette non solo di avere la massima comodità ogni giorno, ma anche di spendere meno per le bollette di luce e gas.

Le proposte per spendere meno e inquinare meno

Tra i prodotti che le aziende di fornitura di luce e gas ci propongono alcuni sono pensate per controllare i consumi e quindi pesare meno sull’ambiente. Oggi questo è possibile grazie all’impiego delle nuove tecnologie anche in ambito domestico. Si pensi ad esempio alle nuove lampadine a LED, che non corso degli anni sostituiranno completamente qualsiasi altro tipo di lampada. Stiamo parlando di una tecnologia conosciuta già da alcuni decenni, che però solo negli ultimi anni sta vivendo la sua massima diffusione. Le lampadine a LED consumano fino al 50% in meno rispetto a quelle tradizionali, e comunque un 20-25% in meno rispetto a quelle cosiddette a risparmio energetico. In più offrono diversi vantaggi, dal fatto che si accendono subito, alla possibilità di modificare il colore prodotto in mille tonalità, fino alla quasi totale eliminazione del calore emesso dalle fonti di luce. Oggi alcune aziende di fornitura offrono kit di lampadine a Led a prezzi scontati, che permettono di sostituire tutte le lampade di casa in un solo colpo, limitando così al massimo il consumo di energia elettrica causato dalle fonti di luce antiquate.

L’auto elettrica si sta diffondendo anche in Italia

Anche nel nostro Paese sono sempre di più coloro che decidono di viaggiare con il minimo inquinamento in città, acquistando un’auto elettrica o una ibrida plug-in. Queste vetture funzionano al meglio se si ha la possibilità di collegarle ad una presa elettrica ogni sera a casa, mentre non le si sta utilizzando. Per effettuare la ricarica in modo sicuro e sempre efficace oggi sono disponibili apposite stazioni di ricarica, da installare nel proprio garage o posto auto. Si tratta di accessori particolarmente utili, che permettono anche di limitare la richiesta di energia elettrica durante la ricarica, in modo da poter sfruttare la restante per tutti gli usi domestici.

La domotica in casa e non solo

Sono tanti oggi gli italiani che installano dei sistemi domotici in casa, che possiedono una connessione Wi-Fi in tutta l’abitazione, che hanno installato un sistema di videosorveglianza che sfrutta internet. Tutti questi elementi funzionano al meglio se si installa una rete sicura e protetta, oltre che approfittando di prodotti di alta qualità. Per risolvere tutte le problematiche correlate a questo tipo di accessori oggi le aziende di fornitura di luce e gas propongono non solo connessioni Wi-Fi dedicate, a prezzi decisamente interessanti, ma anche componenti di qualità per qualsiasi tipo di impianto presente in casa.