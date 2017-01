Le zone umide del nostro territorio nazionale sono tra le più interessanti dal punto di vista naturalistico. In particolare gli stagni della Sardegna. Gli stagni in Sardegna si sono formati a causa della formazione di autentiche barriere di sabbia, che hanno chiuso il mare alle spalle di basse insenatura. Se ne trovano tra i più grandi e interessanti d’Italia, che ospitano ogni giorno decine di specie faunistiche, in particolari uccelli e insetti.

Ma cosa sono in concreto gli stagni?

Sono dei bacini di acqua che si raccoglie in anse poco profonde, il cui fondo spesso è ricoperto da un’ampia vegetazione. La formazione degli stagni non avviene nel solo modo che abbiamo visto per la Sardegna, spesso essi si formano in prossimità delle lagune, laddove sono delle zone dove cessa la comunicazione con il mare. Questo isolamento si forma appunto perché il lido forma una barriera, in questo caso abbiamo gli stagni costieri, tipici della Sardegna. La durata di essi può essere messa in discussione e risultare temporanea, perché basta un deposito fluviale per essere interrato.

In Toscana ad esempio si formano in questo modo nella zona della Maremma. Gli stagni possono essere anche considerati una fase finale dei laghi, quando stiano andando verso il prosciugamento. Oppure formarsi in seguito alla natura alluvionale di un fiume di portata eccezionale. I fiumi di grossa portata, non arginati a dovere, tendono a sfociare in numerosi rigagnoli, stagni e laghetti. A volte ci si mettono di mezzo pure gli animali costruttori come il castoro, capace di costruire delle autentiche dighe in grado di rallentare il corso delle acque fino a costituire delle zone acquitrinose.

Gli stagni più importanti della Sardegna sorgono quasi tutti nella fascia costiera. I più famosi sono: