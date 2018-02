Una guida pratica per chi ama l’orto fai da te

Il mondo cambia, la società si evolve, ma quello su cui tutti non possiamo che essere pienamente d’accordo è la tendenza che ci riporta alle origini, a un mondo incontaminato e alla voglia di avvicinarci sempre di più alla natura e ai frutti che la terra ci offre ogni giorno. E quale modo migliore di restare in contatto con la madre Terra se non quello di dedicarci alle coltivazioni?

In vaso, direttamente sul terreno o sul terrazzo di casa, non importa. L’orto non solo è un passamento destinato a tornare di moda, ma è anche un ottimo modo per ottimizzare i costi dell’economica domestica e tornare a mangiare meglio, con prodotti più sani. E non è nemmeno qualcosa che ha a che fare con la vita di campagna, di montagna e di chi vive all’aria aperta.

Oggi sono molte le persone che, anche in città, non vedono l’ora di cimentarsi con il proprio orto casalingo. Anzi, proprio per chi vive in città, questa attività può diventare il modo migliore per avvicinarsi alla natura e ai prodotti della terra, per rilassarsi e perché no, per prendersi una pausa da una vita a volte troppo frenetica.

Coltivare frutta e verdura fai da te

Se avete sempre pensato che l’orto sia qualcosa di impensabile per voi, un’attività difficile e destinata solo a pochi eletti, vi state sbagliando. Soprattutto perché a portata di click potrete accedere a contenuti e a immagini interessanti che vi spiegano, passo dopo passo, tutto quello che c’è da sapere sulle coltivazioni fai da te. Aspiranti pollici verdi, quindi, unitevi!

Niente da temere, quindi, se non avete mai piantato nemmeno un pomodoro. GuidaGiardino (http://www.guidagiardino.com/) è un portale per tutti ed è pensato soprattutto per chi vuole avvicinarsi a questa attività casalinga per la prima volta. Al suo interno potrete trovare guide e articoli di approfondimento che vi spiegano come coltivare frutta e verdura a seconda del tempo, delle stagioni e dello spazio disponibile.

E non importa se a disposizione avete un orto vero e proprio, un piccolo pezzo di terra o il terrazzo di casa. È sempre una buona occasione per piantare un ortaggio o una pianta da frutto e portare in tavola prodotti freschi e genuini. E quando avrete cominciato, non perdete i post di approfondimento che vi guideranno nel mantenimento delle vostre coltivazioni, con preziosi consigli per quanto riguarda un buon raccolto, la protezione delle piante e l’utilizzo di strumenti dedicati.

Tanto spazio è dedicato anche alle profumatissime piante aromatiche, che con qualche accorgimento e un po’ di pazienza possono essere coltivate a casa, o direttamente in giardino, tutto l’anno. Molto più buone, molto più profumate e perfette per insaporire i piatti di stagione!

Insomma, perché andare al supermercato quando possiamo contare su un raccolto casalingo? Più biologico di così! Non vi resta che leggere, guardare le immagini, tenervi sempre aggiornati con i nuovi contenuti che vengono pubblicati ogni settimana sul sito e seguire tutti i consigli che vi vengono proposti. L’orto, per voi, non avrà più segreti!