I must have dell’armadio di lui

La moda maschile è un particolare mix di praticità, stile ed eleganza che risponde, esattamente come i trend femminili, a particolari regole di stile. Nulla di troppo complicato, fidatevi, ma proprio non è possibile continuare a indossare lo stesso maglione, camicia o pantalone a una cena tra amici, a un matrimonio o altre cerimonie. Al pari delle vostre compagne o mogli, dunque, è fondamentale che anche il vostro armadio possegga alcuni pezzi fondamentali. Vediamone qualcuno insieme.

Camicia bianca

Il primo capo d’abbigliamento che dovete assolutamente avere è la classica camicia bianca da uomo, possibilmente (ma non è d’obbligo) fatta su misura. Può sembrare seria, formale, poco personalizzabile ma non è affatto così: il bianco è una tinta che può essere abbinata con qualsiasi colore e fantasia. E’ perfetta sotto uno smoking per le occasioni più formali, ma anche con il jeans e un blazer come outfit da tutti i giorni.

Molti sono i modelli a vostra disposizione: cotone o seta, slim fit (più aderente sull’addome) o regular fit, con o senza gemelli, con o senza taschino. La scelta di questi dettagli spetta esclusivamente a voi, ma l’importante è che abbiate una camicia bianca nel vostro armadio.

Blazer

Molto spesso si tende a confondere la giacca con il blazer e questa è l’occasione perfetta per fare chiarezza: la prima è un capo d’abbigliamento ben strutturato e rifinito pensato per essere indossato con i pantaloni abbinati (il famoso completo da uomo, più o meno elegante e formale); il secondo, invece, è totalmente autonomo, più corto ed avvitato rispetto alla classica giacca.

Il blazer è un vero passepartout del guardaroba maschile, soprattutto nelle colorazioni del nero, grigio e blu, ed è abbinabile tanto a una maglietta e jeans quanto ad un pantalone chino e a una camicia bianca.

Giubbotto di pelle

Rigorosamente nero, abbinato con una t-shirt bianca e occhiali da aviatore a goccia, il giubbotto di pelle è un capo d’abbigliamento che o è portato con un certo tipo di atteggiamento (ricordatevi il mitico James Dean e il grande Fonzie di Happy Days, interpretato da Henry Winkler) o è meglio evitare. Però quanto è sexy…

Completo da uomo nero

Il completo da uomo nero è l’Abito maschile delle grandi occasioni. Può essere composto da due pezzi, ovvero giacca e pantalone, o tre pezzi, con l’aggiunta del gilet. Vi va abbinata rigorosamente la camicia bianca e le scarpe Oxford o Derby, che devono essere sempre nere. Per dare un po’ di colore potete indossare cravatta e pochette (il fazzoletto da taschino) scegliendole del colore che preferite.

Scarpe inglesi

La donna ha le decolleté tanto quanto l’uomo ha le scarpe inglesi, sempre stringate e di pelle. Queste calzature si dividono normalmente in due grandi famiglie: le Oxford, più formali, e le Derby, che potremmo classificare con l’espressione easy chic. I due modelli si differenziano esclusivamente per l’allacciatura: le prime chiudono ben stretto il collo del piede con i due lembi che, una volta tirati i lacci, arrivano a combaciare tra loro; l’allacciatura delle seconde, invece, è più aperta.

Quale modello preferire? Entrambi. Dato che comunque entrambe vengono indossate per occasioni ben definite, è necessario avere un paio di ogni tipo. Magari uno nero e uno color cuoio.

Cappotto

Due sono i modelli di cappotto da tenere sempre pronti nell’armadio: uno che abbia il giromanica stretto, tipo la giacca o il blazer, doppiopetto e di media lunghezza; uno con la manica Raglan. Il primo è perfetto per essere indossato direttamente sopra la camicia, il secondo sopra la giacca o il blazer. La particolare manica, infatti, consente un più ampio movimento del braccio rispetto al giromanica tradizionale.

Grossomodo questi sono i must have che devono essere presenti in ogni armadio maschile. Come è messo il vostro guardaroba? Quanti ve ne mancano?