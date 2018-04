I regali economici per far felici amici e parenti spendendo pochi Euro

Quando si deve fare un regalo il budget è un aspetto fondamentale, perché se si inizia a cercare qualcosa di carino senza avere idea di quanto si possa spendere si perde molto più tempo.

Se invece si parte stabilendo il budget si sa qual è il limite di spesa massimo, e si può pensare a come ottimizzarlo per fare il miglior regalo possibile. Perché anche chi può o vuole spendere poco non deve necessariamente scendere a compromessi, e si possono fare anche dei regali economici di grande effetto.

Se il successo di un pensiero dipendesse solo dal suo valore economico mancherebbero molte componenti che rendono speciale un regalo. C’è il sentimento, sia quello che ci mette chi lo fa, sia quello che prova chi lo riceve; c’è l’effetto sorpresa; c’è l’utilità del dono; c’è la soddisfazione di qualcosa che il festeggiato da tempo. Insomma, ci sono tantissime cose che possono far apprezzare un regalo, e questo a prescindere da quanto avete speso.

Forse l’abitudine di togliere il cartellino del prezzo deriva proprio da questo, dal voler focalizzare l’attenzione del festeggiato su cosa ha ricevuto, e non su quanto ha speso chi gli ha fatto il dono.

Quindi se avete un budget ristretto non preoccupatevi, anche facendo dei regali economici potrete fare lo stesso un figurone. A patto di pensare bene a cosa regalare e a metterci un po’ di impegno.

Nel caso vi serva una mano però c’è chi può esservi di aiuto, è DottorGadget, sito web specializzato in idee regalo che ha anche tante proposte per spendere poco.

Può essere per un’occasione come un onomastico o una piccola ricorrenza che volete accompagnare con un piccolo pensiero. Può essere un periodo di grosse spese e non volete aggiungerne altre con dei regali. Può essere il periodo di Natale, dove tra tutti i regali si rischia di spendere un patrimonio.

In queste situazioni avere delle belle idee regalo economiche è molto importante, e con un sito ricco di proposte la scelta è molto più rapida.

È vero che facendo acquisti online si hanno le spese di spedizione, ma andando di persona a cercare regali non si risparmia quasi mai. Tra la benzina e l’enorme perdita di tempo i pochi Euro della spedizione si rivelano un investimento. Pensate alla comodità di poter stare comodamente a casa a cercare le migliori idee regalo economiche, confrontarle, pensarci su bene e poi concludere l’acquisto senza affanni, fatiche e corse in giro per i negozi.

Anche questo è “fare economia”, ottimizzare tutto, spendere poco – o il giusto – senza fare rinunce e evitando il rischio di deludere il festeggiato.