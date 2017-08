La bellezza degli arredi su misura, i motivi per cui il falegname è meglio

L’utilizzo del legno negli arredi da sempre premia la scelta: materiale nobile, duttile, naturale si adatta a ogni contesto abitativo. Grazie alla sua lavorabilità il legno è da secoli il compagno fedele delle nostre case. Lavorandolo in modo artigianale si possono ottenere dei risultati pregevoli sotto ogni punto di vista. La fattura tipicamente italiana ne preserva la qualità e lo stile, trovando per ogni casa ciò che serve in termini di funzionalità, eleganza e gusto dell’arredamento.

La presenza sul mercato dei mobili di diverse catene di tipo industriale consente di trovare diversi mobili a prezzi decisamente stracciati. Ci sono però delle situazioni in cui il mobile standard, quello dei cataloghi, non è la scelta migliore per la nostra casa. In queste situazioni è possibile contattare un falegname che sia in grado di preparare arredamenti su misura secondo i nostri desideri, perfetti per arredare proprio l’angolo o la stanza di casa nostra in modo perfetto.

La totale personalizzazione

I mobili di misure standard sono sicuramente adatti in alcune situazioni, ad esempio per la scarpiera della camera dei ragazzi, o come comodini a fianco al letto. Ci sono però varie situazioni in cui la nostra casa non rientra propriamente nelle misure standard. Si pensi ai mobili da inserire in un sottotetto, con dimensioni variabili a seconda della disposizione delle falde. Gli arredi su misura sono preparati seguendo le misure precise di casa nostra. Grazie a questo tipo di prodotti è possibile avere a disposizione l’aiuto di un professionista, in grado di consigliarci come arredare nel modo migliore ogni angolo della casa, preparando arredi che si adattano perfettamente ad ogni situazione.

La scelta dei materiali

Quando sia acquista un mobile già finito in un qualsiasi negozio di arredamenti ci si deve affidare ai gusti del progettista, che ha scelto il truciolare, un certo tipo di legno, un colore per la laccatura e così via. Quando si contatta un’azienda che produce arredi su misura invece si ha controllo su qualsiasi elemento che riguarda il mobile da noi ordinato, non solo la misura. Si possono quindi richiedere ante di colori bizzarri, materiali particolari, come ad esempio un certo tipo di legno, profili in colori contrastanti e così via. Il tutto secondo i propri gusti personali.

L’aiuto da parte di personale specializzato

Presso un’azienda di produzione di mobili non si occupano solo di produrre l’arredo per la tua casa, ma anche di installarlo secondo il tuo volere, corredandolo anche con elettrodomestici o allestimenti di vario genere. Inoltre, in caso di rotture o problemi, è possibile richiedere dei lavori di riparazione a parte di carpentieri professionisti. Puoi quindi richiedere la predisposizione di mensole e ripiani per arricchire il mobile o per allestire un’intera stanza come desideri. Ad esempio puoi richiedere la predisposizione di una cabina armadio secondo le tue esigenze personali.