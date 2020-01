Le offerte sui TV LED, perché approfittare

Trovare una buona TV LED in offerta è oggi non troppo complesso anche perché sono disponibili in commercio varie marche e le novità sono costantemente dietro l’angolo. Come spesso avviene nei prodotti tecnologici, quando nasce un nuovo prodotto i modelli “vecchi” sono scontati, anche se si tratta di prodotti ancora decisamente di ottima qualità. Per questo è possibile trovare i migliori TV LED in offerta, con anche apparecchi decisamente all’avanguardia, che sono un vero e proprio affare.

Prendere un televisore più grande e più “nuovo”

Quando si decide di acquistare uno tra i TV led in offerta lo si fa in genere per sostituire un elettrodomestico obsoleto. Questo è il periodo migliore, visto che è facile trovare dei veri e propri affari, che propongono televisori ancora molto buoni e che consentono di vedere immagini di grande qualità, spendendo cifre non eccessive. L’importante sta nel saper riconoscere le vere offerte, ossia gli sconti che riguardano televisori ancora all’avanguardia. La prima caratteristica da verificare è il marchio e la presenza di funzioni smart. Un buon televisore di questi tempi deve poter essere collegato alla rete internet, anche perché questo permette di approfittare di una serie di servizi in streaming, alternativi alla classica tv dei palinsesti. Oltre a questo, acquistiamo brand noti, che ci garantiscono sistemi operativi semplici da utilizzare, compatibili con le app disponibili e regolarmente aggiornati.

Acquistare un televisore più grande

Questo è spesso l’elemento che spinge a sostituire un televisore, visto che oggi un TV che si rispetti ha una diagonale di almeno 50 pollici. Nei negozi troviamo televisori dalle dimensioni anche molto più grandi, fino a più di 70 pollici. Prima di decidere qual è il modello di cui abbiamo bisogno è importante fare alcune considerazioni. Se si acquista un televisore Ultra HD o 4K, con una risoluzione di 3840×2160 pixel è possibile avere una visione ottimale anche a una distanza non eccessiva, diciamo circa 2 metri da un televisore da 55/60 pollici. Se scendiamo agli standard precedenti, quindi con un televisore HD o Full HD il numero dei pixel diminuisce in modo importante; quindi acquistando un televisore in sconto che non abbia la risoluzione massima oggi disponibile in commercio è importante sapere che la visione ottimale si avrà a circa 3 metri, per un TV da 58/60 pollici, di più per televisori più grandi.

Lo schermo del televisore

La scelta di un televisore dipende anche da una serie di caratteristiche che riguardano l’effettiva visione dell’apparecchiatura. Oggi sono contemporaneamente disponibili televisori con vari standard qualitativi, da quelli migliori, 4K o addirittura 8K, fino agli HD o Full HD. Questo elemento modifica di molto la resa visiva, e come abbiamo visto anche la distanza ideale dall’elettrodomestico che ci consente di vedere la tv al meglio. Ci sono poi una serie di altri elementi da considerare, ad esempio la tecnologia di produzione dello schermo, con i TV OLED al di sopra di tutti, visto che permettono una visione perfetta da ogni angolazione.