L’importanza dei viaggi studio per imparare l’inglese

Vuoi imparare l’inglese viaggiando? Sogni un viaggio studio ma non sai quale scegliere? Ecco i nostri consigli

Le vacanze studio sono un ottimo modo per mettere in pratica la lingua imparata durante i propri corsi. Ma anche un modo per imparare la cultura e i costumi di un paese. E’ una delle esperienze più belle che una persona può fare non solo per accrescere le proprie competenze linguistiche ma anche e soprattutto per fare nuove esperienze di vita.

Leggi l’articolo e scopri i migliori viaggi studio per imparare l’inglese.

VACANZE STUDIO: LE METE MIGLIORI

Per imparare l’inglese alla perfezione, oltre ad uno studio costante, è necessario fare un bel viaggio studio. Infatti, immergersi nella cultura inglese è il modo migliore per acquisire sicurezza linguistica proprio perché ci dà la possibilità di fare una full immersion con la lingua imparando costantemente

Prima di scegliere la meta, devi tener conto di alcuni fattori che ti permettono di scegliere con maggiore facilità la destinazione ideale.

Quindi, devi valutare:

il tempo disponibile . Infatti più tempo hai, più puoi stare lontano da casa. Infatti, per studiare l’inglese è possibile scegliere una destinazione più vicina a casa o anche più lontana dato che comunque l’inglese è la lingua più parlata al mondo. Ad esempio, se hai a disposizione solo 2 settimane opta per una vacanza studio che non si discosti molto dal tuo continente. Invece, al contrario, se le settimane sono maggiori, puoi pensare anche a mete più lontane come l’America;

. Infatti più tempo hai, più puoi stare lontano da casa. Infatti, per studiare l’inglese è possibile scegliere una destinazione più vicina a casa o anche più lontana dato che comunque l’inglese è la lingua più parlata al mondo. Ad esempio, se hai a disposizione solo 2 settimane opta per una vacanza studio che non si discosti molto dal tuo continente. Invece, al contrario, se le settimane sono maggiori, puoi pensare anche a mete più lontane come l’America; il costo del viaggio studio . E’ uno dei fattori principale che influisce maggiormente. Infatti, in base al tuo budget puoi valutare la tipologia di vacanza tenendo sempre in considerazione anche la moneta del paese di destinazione;

. E’ uno dei fattori principale che influisce maggiormente. Infatti, in base al tuo budget puoi valutare la tipologia di vacanza tenendo sempre in considerazione anche la moneta del paese di destinazione; la durata complessiva del viaggio. Questa è determinata non solo dal tempo che hai a disposizione ma anche dall’obiettivo che vuoi raggiungere. Infatti, se hai già una conoscenza discreta della lingua puoi optare per un viaggio con molte attività ricreative anche nel pomeriggio. Se, invece, hai bisogno di uno studio più approfondito, scegli un viaggio che possa conciliare sia lezioni scolastiche che attività.

Ecco le migliori destinazioni per la vacanza studio: