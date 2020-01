Perché scegliere un tablet rugged

I tablet rugged sono prodotti molto particolari e diversi dai soliti dispositivi consumer: puntano, infatti, a un target specifico, rinunciando ad un’estetica fashion in favore di qualcosa di pratico e funzionale. Ecco quindi i vantaggi, in ambito lavorativo, di un tablet rugged.

Perché un Rugged Tablet è indicato in ambito industriale

Per l’utente tradizionale il tablet è un dispositivo per l’intrattenimento, la comunicazione e in generale il tempo libero, o per il lavoro d’ufficio o ancora per l’ambito universitario. Ma il tablet consumer non va bene in ambito industriale, settore in cui invece serve qualcosa che si affidabile, duraturo e resistente a graffi, urti e cadute che inevitabilmente deve affrontare.

Ecco perché in queste situazioni, la scelta ricade sui Rugged Tablet, prodotti pensati apposta per resistere alle condizioni più estreme e con tecnologie particolari utili per i lavori in campo, e in cantiere. Ecco le differenze principali differenze tra un Tablet PC Consumer e un Rugged Tablet.

Resistenza

È forse la differenza più evidente e più importante, perché naturalmente un Tablet industriale deve sopportare un livello di usura molto più alto rispetto a un tablet consumer. Deve infatti scontrarsi con tanti pericoli che ne minacciano le prestazioni e il funzionamento, come detriti, umidità, superfici ruvide, polvere, temperature altissime o bassissime.

I tablet rugged sono quindi pensati per resistere a tutte queste situazioni, per esempio hanno protezione IP65 o IP68 per non subire danni con polvere e acqua, non si danneggiano con cadute anche intorno ai 2 metri di altezza, e hanno batterie molto capienti, fino a 8 ore di display acceso.

Funzionalità

I tublet rugged di solito montano i sistemi operativi più diffusi: Android, e soprattutto Windows. Quest’ultimo infatti consente al dispositivo di essere un vero e proprio PC, grazie alla possibilità di installare sia Applicazioni dallo store sia software professionali di terze parti.

Un Tablet Rugged infatti ha bisogno di uno storage robusto, di grande velocità di calcolo, e di comunicazioni affidabili che garantiscano di non perdere nessun processo e nessun dato anche con temperature e condizioni ambientali molto estreme.

Personalizzazione

I tablet consumer offrono già grandi possibilità di personalizzazione per design e stile, una caratteristica che richiede anche il mondo industriale, specie per quanto riguarda la dotazione di porte e le periferiche.

Ci sono per esempio dispositivi rugged con un design speciale per i veicoli in movimento, con dei metodi di sgancio molto rapido, micro USB, micro SD, USB standard, jack audio e porte multiple, oltre agli scanner di codici a barre (sono per esempio molto usati dai corrieri).

Prezzo

Se paragonati ad alcuni Tablet PC “tradizionali”, i Rugged sono più costosi. Ma bisogna considerare che un tablet economico consumer non è costruito per gli ambienti industriali, quindi subisce ingenti danni e guasti in quegli ambienti, tra l’altro subendo una grande perdita di produttività.

Questo è un dato che non va sottovalutato, e proprio per la loro costruzione speciale i Rugged hanno un prezzo mediamente più alto rispetto ai tablet consumer. Costo che del resto viene ammortizzato in 3 o 5 anni, con un risparmio anche del 15% rispetto a un tablet normale.

Tutti questi rischi e i benefici sono da valutare nell’acquisto di un tablet consumer o un tablet Rugged per la propria azienda. Comunque, molto probabilmente l’investimento iniziale più elevato vale poi il costo di sostituzione e la perdita di produttività che si avrebbero con un dispositivo non adeguato all’ambito aziendale e industriale.