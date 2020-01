Polizza sanitaria: come scegliere quella più adatta alle proprie esigenze

Pensare al futuro significa, per definizione, confrontarsi con l’incertezza. Un compito non sempre facile, specie se si considera l’aspetto finanziario e la necessità di provvedere, anno dopo anno, ai bisogni della propria famiglia. La sensazione di precarietà può favorire, come comprensibile, un atteggiamento prudente, incentrato sul risparmio.

Quando ci si confronta coi rischi legati alla salute, però, giova adottare un approccio più ampio, per gestire le esigenze future anche quando dovessero comportare spese elevate. Una polizza sanitaria personalizzabile, in questo senso, rappresenta un’ottima soluzione per contribuire a mettere in sicurezza la propria stabilità economica e il proprio benessere.

Gestire il rischio

La prosperità dipende da numerosi fattori: il livello di retribuzione, la stabilità dell’impiego, ma anche la serenità e la capacità di gestire al meglio le proprie risorse finanziarie. La ricchezza, del resto, non è immutabile, ma soggetta a molteplici incertezze che riguardano non solo l’occupazione e le prospettive di carriera, ma anche la salute e la stabilità economica in senso lato. La propensione al risparmio delle famiglie (dati Istat II Trimestre 2019*), incentrata soprattutto sull’accumulo di liquidità, è in linea con questo obiettivo: salvaguardare il tenore di vita e fronteggiare le spese impreviste.

Prevedere le proprie necessità, però, non è facile, come non lo è tutelarsi contro eventi come una malattia o un infortunio che possono rappresentare una seria minaccia per la serenità del nucleo familiare, anche dal punto di vista finanziario. Sottoscrivere una polizza danni per rimborso delle spese sanitarie, costruita su misura, può essere la soluzione giusta anche per garantirsi la migliore assistenza in caso di necessità.

Pianificare il futuro

La protezione gioca un ruolo centrale: una polizza sanitaria non rappresenta solo un modo intelligente per diversificare i risparmi, ma anche uno strumento efficace per tutelare il bene più prezioso: la salute. Una polizza personalizzabile come “Mediolanum Capitale Salute ” di Mediolanum Assicurazioni consente di gestire con maggiore serenità gli eventi inattesi legati alla salute. Affidarsi esclusivamente al conto corrente e, più in generale, agli strumenti di liquidità può risultare limitante in una prospettiva di lungo periodo.

Tanti, del resto, sono i fattori che suggeriscono l’utilità di un approccio più ampio: la precarietà occupazionale, l’aumento dell’aspettativa di vita e l’incertezza legata alle esigenze sanitarie. La soluzione è puntare su una protezione ampia per tutelare sia il capofamiglia che i componenti del nucleo familiare. Un obiettivo cui risponde perfettamente la polizza progettata da Mediolanum Assicurazioni: vediamo perché.

Polizza sanitaria: quale formula scegliere

In caso di malattia o infortunio, le prestazioni mediche e sanitarie possono risultare esose e, inoltre, non sempre è garantita la possibilità di accedere a centri selezionati con standard di cura elevati. Le famiglie più previdenti scelgono di dotarsi di una polizza su misura per garantirsi diversi vantaggi: accedere a un alto livello di assistenza, evitare la preoccupazione di lunghe liste di attesa e affrontare i trattamenti con più serenità.

Mediolanum Capitale Salute rappresenta uno strumento completo per proteggere il proprio benessere, grazie alla possibilità di scegliere tra due diverse formule: la prima, Variabile per Età, consente di beneficiare delle prestazioni sanitarie fino al 75° anno di età, con premio variabile in base all’età degli assicurati. Per una tutela ancora più estesa è possibile sottoscrivere la formula “Vita intera”, che garantisce una copertura anche oltre il 75°anno di età e un premio costante, senza variazioni, calcolato in base all’età dell’assicurato al momento della sottoscrizione.

Garanzie previste dalla polizza

Oltre a garantire una protezione estesa nel tempo, la polizza sanitaria di Mediolanum Assicurazioni risulta completa dal punto di vista delle coperture. Le tutele, infatti, sono strutturate in tre livelli crescenti con la possibilità di attivare le garanzie cui si è effettivamente interessati: si va dal ricovero notturno per malattia o infortunio, con o senza intervento chirurgico (previsto dalla Garanzia Base obbligatoria), fino al rimborso delle cure odontoiatriche e fisiokinesiterapiche e all’acquisto di lenti e occhiali (previste nel terzo livello di coperture opzionali).

La polizza è modulare e può essere progettata su misura attingendo a diversi set di garanzie accessorie: fra queste rientrano gli interventi di ambulatorio in day hospital e day surgery, le cure oncologiche, le spese pre e post ricovero, le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici e clinici. La protezione è a 360° anche in tema di prevenzione, grazie alla possibilità di accedere a visite di controllo e altre prestazioni a tariffa scontata – anche se non previste dalla polizza – grazie a Mediolanum Carta Salute. Quanto al premio della polizza è previsto uno sconto sia per chi sottoscrive più garanzie sia nel caso di più assicurati.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE- “Mediolanum Capitale Salute” è una polizza per rimborso delle spese sanitarie, distribuita da Banca Mediolanum. Prima della sottoscrizione verifica le tue esigenze assicurative e leggi il Set informativo per prendere visione anche di tutte le Garanzie offerte, disponibile su bancamediolanum.it e presso gli uffici dei Family Banker. La polizza prevede l’applicazione di franchigie, scoperti e massimali, nonché limitazioni ed esclusioni alla Copertura Assicurativa.