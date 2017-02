Quali sono i migliori siti di cucina italiana?

Famosa in tutto il mondo per la qualità dei suoi prodotti, per la pasta, per la pizza e per i suoi buonissimi piatti, la cucina italiana è un patrimonio inestimabile, sempre fonte di nuove ispirazioni e da sempre orgoglio nazionale. Alla cucina italiana sono stati dedicati libri, musei e programmi televisivi e anche il web la celebra a suo modo con blog e portali dedicati. Eccovi allora una rassegna di quelli più visitati, aggiornati e sempre ricchi di ricette e contenuti interessanti.

I migliori siti di cucina italiana

Da sempre amata dagli italiani e dai tanti turisti che nel nostro paese si dedicano a veri e propri tour gastronomici, la cucina italiana è sempre fonte di ispirazione e ha sempre qualcosa da insegnare a chi vuole imparare i trucchi e i segreti dei piatti più antichi d’Italia. Non c’è da stupirsi, allora, se dopo i tanti libri e le trasmissioni televisive anche il web abbia dato il suo contributo.

Sono molti i portali dedicati interamente alla cucina italiana, alla cucina tradizionale, a quella regionale e a quelli più di nicchia che invece si dedicano alla preparazione dei dolci tipici. Per chi è alle prime armi tra i fornelli e per chi invece vuole semplicemente studiare la storia italiana anche attraverso la cucina e la storia dei suoi piatti, il web offre molte possibilità.

Ecco allora una lista dei migliori siti che si dedicano alle ricette e preparazioni nostrane. Niente cibo etnico, a cui spesso siamo abituati in diversi portali di cucina, contaminazione di paesi europei, orientali e di altre parti del mondo, ma solo cucina Italia, dal nord al sud dell’Italia.

La cucina italiana

Un vero e proprio omaggio alla tradizione gastronomica italiana. Si tratta di un portale ricco di contenuti che spaziano dalle ricette più famose della tradizione alle news e agli articoli di approfondimento che riguardano la tradizione delle conserve, i luoghi a cui i prodotti sono legati e l’importanza della stagionalità. Per chi vuole imparare, tanti tutorial e un glossario a disposizione.

Trovaricette

Basta accedere al sito e utilizzarlo come una sorta di enciclopedia per trovare il piatto che volete preparare al momento. Antipasti, primi, secondi, piatti unici e dolci incredibili; su questo sito potrete trovare qualsiasi ricetta e proporre anche la vostra. Basta solo iscriversi per accedere alla community e partecipare attivamente alla condivisione dei contenuti.

Accademia italiana della cucina

I toni si alzano e il contesto diventa decisamente più formale su questo interamente dedicato al mondo gastronomico italiano, con una guida puntuale di tutti i ristoranti, la rivista ufficiale e una sezione dedicata alle ricette che potrete scegliere partendo da una ricerca per regioni. Insomma, se state pensando di dedicarvi alla cucina come professione, non potete non passare di qua.

Sale e Pepe

Portale molto famoso dedicata alla cucina italiana e che spazia dai primi ai dolci, senza dimenticarsi di inserire per i suoi utenti contenuti preziosi come i tutorial e le guide che aiutano anche chi è meno esperto a sfilettare e pulire il pesce e lavorare la carne. Il tutto con una dimensione social molto attiva che vi permette di seguire anche il portale anche dai diversi canali.

My cucina italiana

Il progetto di questo sito è molto ambizioso ed è quello di raggruppare tutte le ricette della tradizione italiana, da nord a sud, e di farle conoscere nel resto del mondo. Sul sito potrete trovare qualsiasi ricetta, impostare una ricerca partendo dalla regione che vi interessa e seguire anche il ricco calendario che vi ricorda dove e quando si svolgono le principali sagre e feste gastronomiche.

Identità golose

Anche in quest’ultimo caso si alzano i toni e il contesto si fa più solenne: questo sito raggruppa tutte le ricette più celebri degli chef più famosi. Se la vostra più grande passione è l’alta cucina, questo portale fa decisamente al caso vostro, con una sezione tutta dedicata ai cuochi più famosi e alle peculiarità della loro cucina.