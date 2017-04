Ripulire il giardino senza spendere una fortuna

Se possiedi un appezzamento di terreno attorno casa, hai idea di quanti macchinari ti servirebbero per tenere tutto in ordine? Tagliasiepi, decespugliatore, tosaerba, arieggiatore, soffiatore, biotrituratore… e chi più ne ha più ne metta! In base alle esigenze di ognuno e al suo desiderio di caratterizzare in un certo modo il proprio spazio all’aria aperta, certi macchinari possono rivelarsi indispensabili, perché vengono utilizzati più volte durante una stagione, ma altri servono solo una o due volte all’anno, mentre occupano spazio per 12 mesi. In più sono da aggiungere i costi di manutenzione, ricambi e guasti. Il motocoltivatore, ad esempio, è un attrezzo che si utilizza solo ad inizio stagione, mentre la motozappa un paio di volte all’anno; per un orto domestico, è quasi indispensabile il noleggio di una motozappa, anche perché il suo acquisto è piuttosto esoso. Se si sceglie di acquistare attrezzature non di marca e che producono scarsi risultati, nel giro di poco tempo si comincerà a desiderare qualcosa di meglio, che non farà altro che aumentare la nostra spesa.

Come risolvere il problema?

Il noleggio attrezzature da giardino è la soluzione migliore disponibile sul mercato. Ma dove noleggiare? Noleggiando.com è un ottimo sito che offre il noleggio attrezzature per il giardino e non solo. Per il Garden ci sono prodotti come l’arieggiatore con motore marchiato Honda da 6,5 Hp e con larghezza di lavoro pari a 50 cm. Un macchinario indispensabile per eliminare dal tappeto erboso lo strato infeltrito, in modo da tenere il proprio prato sempre ad alto livello. Ma nell’ampia gamma di prodotti del sito troviamo anche un meraviglioso motocoltivatore, con motore di marchio Acme (no i Looney Toons non c’entrano) a benzina da 5,5 Hp, dotato di cambio a 4 velocità di cui 3 avanti più la retromarcia. Molto utili, infine, risultano essere anche i rasaerba elettrici, con taglio regolabile per un giardino sempre in perfette condizioni. Oltre a tutti questi e a molti altri attrezzi da giardino, il sito offre anche la possibilità di noleggiare allestimenti per il catering, attrezzature per il bricolage, per lo sport e il tempo libero.

Un noleggio facile da prenotare

Tra le tante caratteristiche offerte dal sito Noleggiando, ricordiamo la simpatica offerta per attirare nuovi clienti, che hanno diritto ad un ulteriore 10% di sconto sul prezzo finale del noleggio. Inoltre, per effettuare il noleggio di un qualsiasi attrezzo disponibile nel catalogo dell’azienda, basta presentare carta d’identità e codice fiscale, se si è un utente privato, mente nel caso di un’azienda sono necessari carta d’identità e visura camerale. Al momento dell’ordine, è possibile conoscere anche i costi di trasporto e di ritiro, semplicemente inserendo nel campo apposito il CAP della città di consegna. Il sito mette a disposizione diverse risorse per entrare in contatto con il team specializzato di Noleggiando, tra cui contatti telefonici, via email e Live Chat. Quest’ultimo è uno degli strumenti migliori, perché ci consente di ricevere una risposta immediata a qualsiasi nostra domanda. Noleggiando offre davvero a tutti la possibilità di risparmiare.