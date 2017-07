Riscaldamento casa: cosa scegliere

In un’epoca in cui si fa molta attenzione agli sprechi energetici, riscaldare la casa rimane una delle necessità da risolvere quando si può scegliere. Il patrimonio edilizio del nostro paese si sta rinnovando e spesso troviamo case che già dispongono di un impianto centralizzato o autonomo. Ma potendo scegliere, come dovremmo cercare di riscaldare la casa? Per chi non può o non vuole installare i termosifoni, che comunque rappresentano anche un elemento di arredo, qual è la soluzione ideale?

Tra le opzioni ci sono i riscaldamenti a pavimento, l’utilizzo dei termosifoni, i termo ventilconvettori, le stufe a legna, a pellet e i caminetti di design realizzati appositamente con gli inserti camino.

Vediamo ora da vicino le varie soluzioni.

Il riscaldamento del pavimento consiste nel piazzare sotto il pavimento dei pannelli che emanano una temperatura abbastanza controllata, che non arreca nessun danno come capitava in passato. La temperatura è sempre tenuta sotto i 21 gradi e questo comporta un notevole di risparmio nei costi della bolletta. Il sistema lavora anche come refrigerante per la bella stagione, immettendo acqua fredda. Dal punto di vista dell’arredo è molto comoda, perché non comporta il sacrificio di alcuna superficie. È più costoso di altri sistemi in quanto bisogna proprio lavorare sulla pavimentazione.

I termo ventilconvettori sono un’ottima alternativa ai termosifoni classici, emettono aria calda (o fredda nella stagione estiva) e sono ideali per chi soffre di particolari allergie, dato che agiscono anche da depuratori dell’aria. Eliminano l’umidità e consentono di personalizzare il flusso e la temperatura in ogni sostanza. Possono essere alimentati da un sistema fotovoltaico.

Inserti camino e caminetti di design

I caminetti di design si realizzano o tramite canna fumaria classica, ma negli appartamenti moderni è difficile trovarli, per cui spesso vengono installati i cosiddetti inserti camino in ghisa, resistenti, omologati, sicuramente più economici. Le alternative agli inserti camino sono i caminetti di design, che sfruttano tecnologie moderne per evitare le emissioni nocive, migliorando l’impatto sull’ambiente dell’intero sistema di riscaldamento. Spesso sono collegati a centraline computerizzate, che possono essere governate tramite comandi vocali oppure applicazioni pre-installate. Il camino si può accendere effettivamente quando se ne sente la necessità, raggiungendo la temperatura ideale rispetto a quella attuale, così da eliminare al massimo gli sprechi. In più se integrato all’interno di un sistema di domotica, è in grado di agire nel complesso, eliminando la dispersione del calore dovuta alla ventilazione.

Le stufe a pellet oggi sono molte diffuse, grazie al fatto che si alimentano con un combustibile poco costoso. Il pellet in pratica è perfetto per chi non può o non vuole comprare la classica legna da ardere ed è per questo che sta riscontrando un enorme successo in città. Grazie alla diffusione di questo tipo di riscaldamento, oggi è possibile far installare una stufa a pellet che si adatta bene all’arredo, con soluzioni che vanno dal classico al moderno. In sostanza abbiamo elementi rifiniti che si inseriscono al meglio nell’arredamento.

Le stufe a legna utilizzano il combustibile più classico e sono pensate anche esse per inserirsi nell’ambiente moderno delle nostre case, con meno ingombro possibile. Usano un focolare di ghisa, basato sulla doppia combustione che dà modo di utilizzare alternativamente pellet e legna da ardere. La potenza e le misure della stufa variano a seconda dell’esigenza, e sono in grado di riscaldare appartamenti anche di 100 mq.