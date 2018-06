Skoda Citigo: la city car che non ti aspetti

Utilitaria non fa più rima con vettura scadente e con allestimenti alla buona. ŠKODA rilancia con la sua Citigo, una city car compatta con design aggressivo e accattivante, per uno stile cittadino che non scende a compromessi.

4 allestimenti per il motore, due pensati per i neopatentati, due invece per chi vuole più potenza, più scatto e migliori performance. Ne parleremo tra pochissimo. Continua a leggere per saperne di più su ŠKODA Citigo

Di serie come una berlina di lusso

Partiamo dall’allestimento interno e dalle funzionalità e comfort. C’è tanto di serie sulla Citigo:

Chiusura centralizzata con telecomando dedicato

ABS

ASR

EBV

MSR

Aiuto per le partenze in salita

Paraurti sempre in tinta con la carrozzeria

Sistema di controllo dal quadro della pressione degli pneumatici

Volante regolabile in altezza

Alzacristalli elettrici

Poggiatesta integrati nei sedili

Schienali ribaltabili sull’anteriore

Sistema di ancoraggio IsoFix

Climatizzare manuale

C’è tanto di serie, forse più di quanto potremmo aspettarci anche dal segmento hatchback e berlina, per una citycar dal prezzo molto contenuto ma senza scendere a compromessi.

Le motorizzazioni

Interessante anche la scelta per quanto riguarda le motorizzazioni. Siamo davanti a ben 4 diverse possibili configurazioni:

Motore 1.0 benzina con 3 cilindri in linea, da 60 cavalli, con cambio manuale Motore 1.0 benzina con automatizzazione ASG Motore 1.0 benzina da 75 cavalli con automatizzazione ASG Motore 1.0 benzina da 75 cavalli con 3 cilindri in linea con cambio manuale

Tre diversi allestimenti

Gli allestimenti migliorano ulteriormente per chi sceglie le versioni Ambition e Style.

Per quanto riguarda la versione Ambition abbiamo di serie i cerchi in lega da 14’’, i fari fendinebbia, luci diurne LED, 4 altoparlanti, Bluetooth®, Computer di bordo, Docking station per ogni tipo di smartphone, radio SWING con display a colori da 5 pollici, Sensori di parcheggio posteriori.

Per quanto riguarda invece l’allestimento Style, oltre a quanto abbiamo appena detto per l’allestimento Ambition, abbiamo cerchi in lega da 15’’, vetri posteriori oscurati, specchietti regolabili elettronicamente e riscaldati, volante multifunzione per il controllo della strumentazione di bordo.

Piccola, economica, ma con un mondo di possibilità

ŠKODA Citigo è una vettura pensata per chi vuole portarsi a casa una city car accattivante, aggressiva anche nelle prestazioni, con bassi consumi e che occupi poco spazio. La vettura perfetta per la città, per parcheggiare comodamente e per non avere stress al volante, senza però scendere ad alcun tipo di compromesso per quanto riguarda la qualità degli allestimenti, la presenza degli optional e delle funzionalità più importanti e senza rinunciare anche ad un design capace di lasciare a bocca aperta anche i più esigenti.

La qualità non deve necessariamente svuotarci il portafoglio: basta saper scegliere e cogliere al volo le opportunità come quelle che ci vengono offerte da ŠKODA con la sua Citigo, vettura che siamo sicuri farà innamorare anche chi ad una city car non aveva forse mai pensato.