“Sogni d’oro” con i lettini di Billo e Pallina

Veder dormire il proprio pargoletto è una delle emozioni più belle per una coppia di neo-genitori. Però, prima di arrivare a questo momento “idilliaco” sono tanti gli sforzi e i sacrifici da compiere, ma soprattutto le ore “perse” con vani tentativi prima che il proprio angioletto si addormenti. Per rendere la nanna del bebè semplice e serena è senz’altro utile mettere in pratica preziosi consigli e acquistare solo prodotti di qualità, come quelli proposti da Billo e Pallina (billoepallina.it) che vanta un nutrito catalogo di accessori e mobili per l’infanzia, prodotti con materiali di prima scelta e secondo l’antica tecnica artigianale.

Con le forniture di Billo e Pallina sarà possibile creare ambienti confortevoli ricavati anche in piccoli spazi e assicurare, allo stesso tempo, la giusta comodità e sicurezza al bambino. Per un relax totale anche la temperatura nella camera deve essere costantemente controllata, così come la luce che deve essere tenue e soffusa in modo da stimolare il piccolo a un dolce sonnellino. Tornando ai lettini per bambini di Billo e Pallina è bene sottolineare che sono realizzati con materie atossiche e muniti di materassi non troppo duri per agevolare il riposo del piccolo. Sebbene i lettini siano già muniti di lenzuola di cotone, non conviene coprire troppo il bebè con ulteriori coperte per non farlo risvegliare in un bagno di sudore.

La priorità è la sicurezza

Con i bambini piccolini è necessario assumere comportamenti idonei alla loro sicurezza. Prima di alloggiarli nel lettino, i bambini vanno fasciati per aiutarli a rilassarsi e conciliare il sonno. Si tratta di una pratica molto diffusa che riduce i bruschi risvegli e previene antipatiche coliche, oltre a sentirsi maggiormente protetti come nel grembo della mamma.

A proposito di sicurezza, molti lettini sono dotati di protezioni laterali e antiscivolo per evitare che il piccolo esegua movimenti bruschi e fuoriesca dal suo comodo alloggio. All’interno della culla o del lettino, il bimbo dovrà assumere una posizione dritta e di schiena per evitare che, a contatto con il cuscino, venga interrotto il suo flusso respiratorio. Se il lenzuolino non basta, si potrebbe prendere in considerazione una copertina piquet della linea Fiocchi di Billo e Pallina e riduttori a caramella in cotone, per non far voltare il piccolo sui lati.

Come rendere confortevole un lettino?

Per garantire un sonno di maggiore qualità al proprio piccolino, molte mamme creano una leggera inclinazione alla culla o al lettino per procurare maggiori benefici alla sua schiena e stimolare una perfetta crescita. Con i paracolpi e i riduttori si può stare tranquilli: il neonato non potrà rigirarsi sui lati conservando la posizione a pancia in su.

Tra i suoi innumerevoli accessori, Billo e Pallina propone delle linee complete e comprensive di tutto ciò che serve per agevolare la mamma nelle varie mansioni quotidiane. Un arredamento di classe che incorpora elementi incredibilmente unici, come comodini e culle realizzate con pregiati legnami e con illustrazioni che stimolano l’immaginazione dei bebè. Una volta visitato il sito e scoperto tutte le linee di Billo e Pallina, ogni genitore avrà l’imbarazzo della scelta e soprattutto quella strana voglia di acquistarle tutte!