Spaccalegna Idraulico 10 tonnellate: scegliere il kit giusto

Per avere dei pezzi di legno adatti ad essere utilizzati nelle stufe e nei sistemi di riscaldamento è necessario l’utilizzo di uno spaccalegna idraulico che garantisca affidabilità e solidità. Per le più comuni esigenze lo spaccalegna idraulico 10 tonnellate è il più adatto a gestire tronchi non troppo grandi.

Ci sono spaccalegna idraulici orizzontali e verticali, ma in generale ogni modello è composto dai componenti fondamentali a cui si possono poi aggiungere degli accessori.

I componenti fondamentali per il Kit Spaccalegna idraulico 10 Tonnellate sono essenzialmente:

Il serbatoio che presenta sempre un sistema per controllare se la quantità di olio è sufficiente al corretto funzionamento.

I tappi sono un elemento fondamentale della macchina: un tappo consente di svuotare l'impianto nel caso fosse necessario eseguire una riparazione. Un secondo tappo permette lo sfiato.

Filtro di scarico montato sul serbatoio per l'ottimizzazione dello spazio.

Filtro di scarico con portafiltro

La Pompa idraulica per spaccalegna o pistone idraulico è uno dei componenti principali per il funzionamento del macchinario. Oltre ad un distributore doppio effetto è sempre presente un moltiplicatore di giri. Il pistone idraulico per spaccalegna e gli altri componenti.

Il pistone idraulico per lo spaccalegna è il componente più importante che garantisce la pressione sul pezzo di legno necessaria per poterlo rompere grazie al cuneo. La pressione che l’impianto oleodinamico può esercitare sul pezzo di legno è di diverse tonnellate. Il kit spaccalegna idraulico 10t proposto da Soltec esercita una pressione di 10 tonnellate. Sono però disponibili kit preassemblati da 12 tonnellate ed oltre, per esigenze particolari è sempre possibile realizzare dei kit spaccalegna preassemblati ad hoc. Il kit consente di realizzare il proprio spaccalegna idraulico su misura con un forte risparmio economico e senza doversi adattare a delle misure standard. Non sarà comunque necessario avere delle spiccate capacità tecniche per montare il kit preassemblato, ti basterà avere un discreta abilità manuale. Non occorre attrezzatura specifica per il montaggio. Il funzionamento della macchina si basa su un principio molto semplice: viene compresso il pezzo di legno da ridurre in parti più piccole. Grazie al cuneo ed alla pressione, il pezzo di legno viene spaccato e ridotto in parti più piccole. Il movimento delle parti è garantito dai componenti oleodinamici che garantiscono resistenza ed affidabilità. Se lo spaccalegna verticale od orizzontale non è pesante è possibile trasportarlo applicando alla base due ruote che ne garantiscono una mobilità ottima ed una semplicità di utilizzo unica. Per spaccalegna idraulici più pesanti è disponibile un dispositivo per effettuare un collegamento con la trattrice.

