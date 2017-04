BPCO: di cosa si tratta?

Al giorno d’oggi sono sempre di più i casi di BPCO. Questa si può considerare a tutti gli effetti una patologia a carico del sistema respiratorio che determina non pochi fastidi. BPCO è semplicemente un acronimo che sta per broncopneumopatia cronica ostruttiva ed è una patologia da non sottovalutare. Infatti è molto importante riconoscere i sintomi per tempo: molto spesso essi si manifestano in forma grave solo quando arrivano ad uno stadio avanzato.

La BPCO è caratterizzata da un deterioramento dei bronchi che quindi perderanno la loro corretta funzionalità. Inoltre si tratta di una malattia irreversibile ma i sintomi possono essere efficacemente trattati per migliorare la qualità della vita del paziente che ne soffre. I sintomi tipici della BPCO sono la dispnea, ovvero difficoltà nella respirazione, ma anche presenza di catarro che potrebbe ostruire le vie aeree, oltre a tosse frequente e molto forte.

L’importanza del trattamento e problemi nella gestione

Quando si parla di BPCO bisogna considerare che è importante provvedere per tempo un adeguato trattamento che possa risolvere i sintomi più fastidiosi. Non è una novità che molte persone abbiano una vita notevolmente influenzata dai sintomi di questa patologia. Ecco perché non bisogna sottovalutare per nulla i rischi e anche l’impatto che questi disturbi possono avere sulla vita del paziente.

Va tenuto in considerazione anche un aspetto fondamentale ovvero che si tratta di una malattia di complessa gestione. I motivi sono svariati e perciò è fondamentale affidarsi a test di valutazione efficienti a alla consulenza di medici specialisti. Innanzitutto bisogna considerare che la BPCO, soprattutto agli stadi iniziali, non viene prontamente riconosciuta come una malattia. Inoltre un’ulteriore difficoltà potrebbe essere anche quella del paziente nel descrivere opportunamente la propria condizione al medico.

Il test di valutazione BPCO: di cosa si tratta?

Una prospettiva molto interessante per poter valutare in modo corretto il decorso nel paziente affetto da BPCO è mediante un apposito test di valutazione. Questo permette di valutare quello che è il reale impatto di questa patologia sullo stato di salute del paziente.

Il test si compone di una serie di domande che saranno utili per conoscere l’effettiva situazione in cui vive il paziente che soffre di BPCO e che potrà così essere opportunamente aiutato. Uno strumento molto utile poiché è comprensibile facilmente anche da parte chi non mastica abitualmente linguaggio medico.

Ad esempio sul portale www.ilmiorespiro.it è possibile fare il test di valutazione della BPCO, una volta effettuato è anche possibile stamparlo e portarlo al proprio medico.

Come si articola il test di valutazione

Il test è composta da diverse domande e sono tutte volte a cogliere lo stato di salute del paziente. Ci sono domande specifiche che riguardano le secrezioni e la presenza di muchi che possono essere utili soprattutto per riconoscere lo stadio iniziale della BPCO.

Il test di valutazione della BPCO si è dimostrato uno strumento molto utile per valutare l’impatto della patologia. Infatti è un fido alleato non solo per i medici, ma anche per i pazienti per aiutarli a comprendere correttamente il proprio stato di salute.