Il Paradiso 9, Ciro non la perdona: la situazione è drammatica (spoiler 17-21 febbraio)

Gli spoiler degli episodi de Il Paradiso 9 che andranno prossimamente in onda rivelano che Ciro è fermo sulla sua posizione e non la perdona. La situazione è drammatica.

Continuano ad arrivare gli spoiler degli episodi della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, che sta confermando di essere uno dei migliori prodotti in casa Rai, registrando una media di ascolti quotidiana più che soddisfacente per l’azienda. Una soap che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai Uno.

Prima di andare a vedere le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 17 al 21 febbraio 2025, facciamo un recap generale su ciò che è avvenuto negli episodi precedenti. I telespettatori hanno visto come la famiglia Puglisi sia sempre più al centro della trama, dove negli ultimi appuntamenti Agata ha organizzato un’uscita da sola con Roberto Landi senza dirlo ai genitori.

La venere credeva di avere la situazione in pugno dopo aver eluso i controlli dei genitori, ma la realtà poi si è dimostrata più dura per lei visto che la madre e il padre hanno scoperto tutto e la reazione non è stata delle migliori. Nei prossimi episodi, ci sarà una svolta nella trama, con Ciro che non intende cambiare idea e rimarrà sulla sua posizione.

Il Paradiso 9, anticipazioni dal 17 al 21 febbraio: tensioni in famiglia per colpa di Ciro

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 9 rivelano che non ci sarà pace per i Puglisi, con Ciro che continuerà a creare tensione in famiglia e gli animi non saranno per niente distesi. L’uomo non avrà intenzione di perdonare la figlia Agata, che è uscita una sera con Roberto Landi dicendogli che avrebbe passato la serata con le amica.

Gli spoiler rivelano che Mimmo proverà a intervenire con la speranza di riportare un po’ di pace a casa Puglisi, ma ogni suo tentativo risulterà vano, anzi peggiorerà ancora di più la situazione tra padre e figlia. Il carabiniere, infatti, si era accordato con Agata per lasciar credere a Ciro e Concetta che i due avessero iniziato a frequentarsi.

Per quanto riguarda la altre trame della soap, sappiamo che Rita continuerà a fare di tutto pur di cercare informazioni riguardante la nuova collezione disegnata da Botteri e rivelarla a Tancredi. Inoltre, le anticipazioni rivelano che Enrico dovrà separarsi ancora una volta dalla figlia Agata, dopo che quest’ultima è tornata a Milano per passare il giorno di San Valentino con il padre.