Sarah Toscano, il retroscena su Sanremo: ‘Non puoi capire che ansia’

Sarah Toscano si apre svelando un retroscena su Sanremo: le parole della cantante sorprendono i fan.

La cantante, salita alla ribalta nella scuola di Amici, è tra i protagonisti del Festival di Sanremo. Nonostante la sua giovane età, Sarah Toscano ha dimostrato molto presto di avere un grandissimo talento, oltre ad una forte determinazione, che le ha permesso di raggiungere importanti traguardi. Ora l’artista sta partecipando alla sua prima edizione della kermesse e, sui social, è diventata protagonista di un video che ha sorpreso il pubblico.

Lo scorso anno Sarah Toscano si è aggiudicata la vittoria di Amici. L’esperienza nella celebre scuola di Maria De Filippi le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico, che è riuscita a conquistare con la sua voce, pubblicando diversi singoli che hanno scalato le classifiche musicali.

Oggi è la più giovane tra i cantanti in gara a Sanremo, dove ha scelto di portare il brano Amarcord. L’artista non ha nascosto la sua emozione, rivelando di aver parlato con De Filippi prima della kermesse. La conduttrice le ha augurato il meglio, esortandola a godersi il Festival e “non pensare alla classifica”: essere in gara è già un traguardo importante.

Sarah Toscano si racconta: il retroscena emerge solo ora

In occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo, Sarah Toscano ha risposto ad alcune domande dei fan in una breve intervista con Webboh per la rubrica Facciamo chiarezza. La cantante ha avuto modo di togliere qualche dubbio al pubblico, a partire dalla sua presunta parentela con Achille Lauro.

Come affermato da lei stessa, si tratta meramente di gossip. “Dicono tante cose su Internet che non hanno assolutamente senso”, sono state le sue parole. L’artista si è poi soffermata su un altro tema che in questi giorni ha attirato l’attenzione degli spettatori: il suo cambio di look. Sarah, infatti, ha rivoluzionato il suo aspetto con una frangia che non è di certo passata inosservata.

La vincitrice della scorsa edizione di Amici ha spiegato che l’idea le è venuta durante il servizio fotografico fatto in seguito all’annuncio della sua partecipazione a Sanremo. La hairstylist che la stava seguendo le ha proposto di indossare una frangia che si era portata dietro. Dopo averla provata, rendendosi conto di quanto le stava bene, ha pensato di tagliarsi i capelli. Così, prima del Festival, è andata dal parrucchiere.

“Non puoi capire che ansia quando stavo lì”, ha ricordato. Nonostante le sue preoccupazioni, il risultato ha conquistato tutti. Nell’intervista, Toscano ha affrontato anche l’argomento maturità. La cantante, classe 2006, è alle prese con gli studi malgrado la mancanza di tempo: “Non so se ci riesco, io ci sto provando”, ha dichiarato. La giovane artista attualmente sta studiando da privatista, ma conciliare i vari impegni non è affatto semplice.