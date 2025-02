Spugna magica, utilissima in casa ma occhio a questi errori: danno assicurato

La spugna (o gomma) magica è uno degli strumenti più utilizzati per le pulizie in casa, ma bisogna fare attenzione: questi errori possono danneggiare le superfici.

Le pulizie in casa richiedono una specifica attenzione per ogni ambiente. Ogni stanza ha le sue necessità specifiche, che derivano non soltanto dall’uso che se ne fa quotidianamente ma anche delle superfici che sono presenti.

Non è un caso se esistono in commercio innumerevoli strumenti, sempre più all’avanguardia, che aiutano a pulire al meglio. Negli ultimi anni è diventata sempre più popolare la famosa spugna (o gomma) magica. Oggi presente in moltissime case, è molto diversa dalle classiche varianti. Si tratta infatti, di una spugna altamente performante realizzata in schiuma di melammina policondensata.

Riconoscibile per il suo tipico colore bianco, viene generalmente bagnata e poi strizzata prima di essere usata. Questo passaggio la trasforma in una versione più delicata della carta vetrata. Si presenta molto elastica e, grazie alle sue caratteristiche, diventa il rimedio ideale per trattare lo sporco più ostinato, che cede a questo leggero sfregamento.

Dal grasso alle macchie, le spugne magiche sono la soluzione più utilizzata per pulire mobili, stoffe e perfino pareti. Come molti prodotti però, anche queste possono trasformarsi in armi a doppio taglio. Se utilizzate sulle superfici sbagliate rischiano di provocare danni irreparabili. Alcune di esse sono da evitare.

Cosa non si può pulire con la gomma magica: grosso rischio

Presi dall’entusiasmo per l’efficacia di uno strumento di pulizia, spesso si cade nell’errore di utilizzarlo nel modo scorretto. Accade di frequente con la spugna magica, che è fondamentale nella rimozione dello sporco in casa, ma può essere altamente dannosa se si usa su alcune superfici. Non andrebbe mai sostituita alle classiche spugne se non si è sicuri che il suo effetto abrasivo sia innocuo.

É emblematico il caso delle pentole antiaderenti. Lo speciale rivestimento presente su di esse può graffiarsi molto facilmente, liberando sostanze nocive che entrerebbero a contatto diretto con il cibo. La gomma magica è da evitare, optando piuttosto per spugne morbide e detersivo per piatti.

Lo stesso può dirsi dell’acciaio inossidabile. Per quanto possa presentarsi come un materiale resistente e durevole, l’uso della spugna magica potrebbe provocare abrasioni e graffi, che non farebbero altro che eliminare la finitura lucida dell’acciaio, lasciando spazio ad aloni opachi.

É molto delicata anche la pietra, spesso utilizzata nei piani di lavoro in cucina e sui pavimenti. Anche in questo caso, la gomma magica potrebbe rovinare il sigillo superficiale, rendendo il ripiano più soggetto a macchie e graffi.

Infine non si può non pensare agli schermi dei dispositivi. La tentazione di farli splendere eliminando ogni traccia di sporcizia grazie al potere della spugna magica potrebbe essere forte. Meglio posarla subito e scegliere piuttosto, un classico panno in microfibra. L’abrasione graffierebbe tablet, TV, PC e smartphone in modo permanente.