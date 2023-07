6 luglio 2023, Giornata Internazionale del Bacio: tutto quello che c’è da sapere su questa curiosa ricorrenza.

Il 6 luglio di ogni anno, in tutto il mondo, le persone si uniscono per celebrare la Giornata Internazionale del Bacio. Questo giorno speciale è dedicato all’atto semplice ma potente del baciarsi, un gesto d’affetto che può trasmettere amore, felicità e connessione. Durante questa giornata, le persone si abbracciano, si scambiano baci romantici o affettuosi, e condividono l’importanza di esprimere il proprio affetto attraverso il bacio.

L’origine della Giornata Internazionale del Bacio risale al 6 luglio 1990, quando il bacio più lungo della storia fu registrato. Durante un concorso in Brasile, una coppia si baciò per un incredibile totale di 58 ore, 35 minuti e 58 secondi. Questo evento ispirò il giornalista Robert E. Mercer, che decise di istituire ufficialmente la Giornata Internazionale del Bacio. Da allora, il 6 luglio è diventato un giorno dedicato a celebrare l’intimità e l’affetto attraverso il gesto del bacio.

La Giornata Internazionale del Bacio è un’opportunità per le persone di tutto il mondo di riflettere sul potere dei baci. Il bacio è un modo per comunicare emozioni e sentimenti senza parole. Può esprimere amore, passione, gioia e conforto. Durante questa giornata, molte persone si scambiano baci con i loro partner romantici, familiari e amici. È un momento per celebrare l’amore e l’affetto nelle nostre relazioni.

Giornata Internazionale del bacio, il significato

Le celebrazioni possono variare da gesti dolci e romantici a eventi pubblici, come flash mob di baci o baci di massa. In molte città del mondo, vengono organizzati eventi speciali, come concorsi di baci, workshop sul bacio e dimostrazioni di affetto pubblico. Le persone si uniscono per dimostrare che l’amore è universale e che i baci possono diffondere felicità e connessione tra le persone. La Giornata Internazionale del Bacio è molto più di una semplice celebrazione. Ha un significato culturale profondo che va oltre l’aspetto romantico. Promuove l’importanza dell’amore e dell’affetto nella nostra società e incoraggia le persone a esprimere i loro sentimenti in modo aperto e autentico.

Il bacio è un atto di intimità che può rafforzare le relazioni e creare legami più profondi tra gli individui. È un modo per mostrare compassione e sostegno agli altri. La Giornata Internazionale del Bacio ci ricorda che il potere del bacio va al di là del romantico, perché può anche essere un gesto di amicizia, di solidarietà e di comprensione reciproca.