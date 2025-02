Mangiare a Villa Crespi da Antonino Cannavacciuolo: ecco quanto costa una cena a 5 stelle

Se sogni di vivere un’esperienza gastronomica d’eccezione, Villa Crespi sul Lago d’Orta è il posto giusto. Ma quanto costa assaporare i capolavori di Cannavacciuolo?

Villa Crespi è famosa per il suo menù degustazione, che offre una selezione dei migliori piatti dello chef. Gli ingredienti utilizzati sono di altissima qualità, spesso sorprendenti e lavorati con tecniche raffinate.

La location, con il suo fascino moresco e un servizio impeccabile, rende l’esperienza ancora più esclusiva. Ovviamente, il lusso ha il suo prezzo, e Villa Crespi non fa eccezione. Ecco tutto quello che devi sapere sui costi per concederti questo sogno culinario.

Quanto costa il menù degustazione di Villa Crespi

Se vuoi assaporare il meglio della cucina di Cannavacciuolo senza dover scegliere tra i piatti alla carta, il menù degustazione è la scelta ideale. Questo percorso culinario, composto da una serie di portate selezionate dallo chef, ha un costo di circa 525 euro a persona. Tra le prelibatezze che potresti trovare ci sono piatti a base di ingredienti raffinati come lumache, fegato grasso e anguille, sempre preparati con un tocco creativo che contraddistingue lo stile di Cannavacciuolo.

Il prezzo elevato è giustificato dalla qualità degli ingredienti e dalla ricerca dietro ogni piatto. Inoltre, il menù degustazione è pensato per offrire un’esperienza completa, che racconta la filosofia dello chef attraverso sapori unici e accostamenti sorprendenti. A completare il tutto c’è un servizio attento e personalizzato, che rende ogni momento al tavolo un’esperienza indimenticabile.

Quanto costa ordinare alla carta da Antonino Cannavacciuolo

Per chi preferisce una maggiore libertà di scelta, Villa Crespi offre anche un menù à la carte. In questo caso, il costo del pasto dipende dalle portate scelte, ma è normale spendere tra 50 e 100 euro per ogni piatto. Un antipasto può aggirarsi intorno ai 50-60 euro, mentre i primi e i secondi piatti possono arrivare fino ai 100 euro ciascuno. Anche i dessert sono creazioni d’alta pasticceria, con prezzi che si mantengono su livelli simili.

Chi vuole vivere un’esperienza completa può anche optare per i pacchetti esperienziali, che combinano la cena con un soggiorno nel lussuoso hotel di Villa Crespi. I costi variano a seconda della durata del soggiorno e delle opzioni scelte, ma in generale si parte da circa 1.000 euro per notte con cena inclusa.

In definitiva, mangiare a Villa Crespi non è solo un pasto, ma un vero e proprio viaggio gastronomico pensato per chi ama la grande cucina e vuole concedersi un’esperienza esclusiva. Se sei un amante della gastronomia stellata e vuoi assaporare l’arte culinaria di Antonino Cannavacciuolo, preparati a un investimento che ripagherà ogni centesimo con emozioni e sapori indimenticabili.