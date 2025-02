Alessia Marcuzzi, dove vive la nota showgirl: ha scelto un luogo emblematico

In molti si chiedono dove ha scelto di vivere la nota conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi: tutti i dettagli in merito e alcune curiosità sulla sua abitazione.

Alla serata finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo prenderò parte anche Alessia Marcuzzi, scelta dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti come co-conduttrice insieme ad Alessandro Cattelan che in queste sere ha guidato il Dopofestival.

La conduttrice televisiva, tornata in Rai dopo quasi 30 anni nel 2023, è uno dei volti più famosi della televisione italiana. Tanti sono i suoi fan che la seguono da anni e molti di loro si chiedono quale sia la città dove la Marcuzzi ha scelto di vivere. Oggi vi diremo di quale si tratta fornendovi anche qualche dettaglio sull’abitazione della nota showgirl.

Alessia Marcuzzi, dove vive la nota presentatrice televisiva

Nel 2023, a 28 anni di distanza dall’ultima volta, Alessia Marcuzzi è tornata in Rai lasciando Mediaset, dove era approdata nel 1995 debuttando al timone del programma “Colpo di Fulmine”. Un ritorno inaspettato che ha sorpreso molti fan della nota conduttrice.

In questi ultimi due anni, Alessia ha condotto e preso parte a diversi programmi, tra cui “Viva Rai2! Viva Sanremo!” per commentare, al fianco di Fiorello, le edizioni del Festival di Sanremo 2023 e 2024. Quest’anno, invece, salirà proprio sul palco del Teatro Ariston nei panni della co-conduttrice, insieme ad Alessandro Cattelan, durante la serata finale della kermesse. Un ritorno anche in questo caso per la Marcuzzi che aveva calcato quel palco, ma solo per pochi minuti, per presentare i Subsonica nel 2000 quando era alla guida del Dopofestival. Adesso lo farà da protagonista al fianco del direttore artistico Carlo Conti.

Anche in questi giorni, in tanti si chiedono dove vive la nota conduttrice. Alessia Marcuzzi ha deciso di rimanere nella sua città natale: Roma. In particolare, la showgirl ha acquistato un’abitazione nel quartiere Flaminio, tra i più iconici della Capitale, che si trova tra Ponte Milvio e Piazza del Popolo. Una scelta non solo legata all’amore per la sua città, ma anche per motivi professionali: a Roma si sviluppa principalmente la vita professionale di Alessia.

Come è possibile notare dalle varie foto pubblicate sui social network dalla stessa Marcuzzi, la sua abitazione è ricca di dettagli di design. Nel soggiorno campeggiano opere d’arte femminili e divani di pelle, mentre in cucina spiccano mobili dallo stile moderno con affaccio su una grande terrazza che regala un panorama splendido sulla Capitale. Infine, in casa non poteva mancare un angolo palestra per l’attività fisica a cui la conduttrice tiene molto.