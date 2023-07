Abbronzatura d’esatte perfetta: quante ore stare sotto il sole per fare il pieno di Vitamina D?

Quanto si deve stare sotto il sole per fare il pieno di Vitamina D? L’abbronzatura perfetta serve anche alla tua salute.

L’obbiettivo di molti per l’estate è avere una perfetta abbronzatura. Molte persone tengono particolarmente alla propria tintarella, e passano ore sotto al sole per cercare di abbronzarsi. Tutti, ovviamente, sottolineano l’importanza di proteggersi con crema solare e di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde. Questo perché una esposizione al sole sbagliata può provocare gravi problematiche alla pelle. Quello che non si deve dimenticare, però, è che il sole è necessario alla nostra salute.

Grazie all’esposizione al sole infatti il nostro corpo produce l’importantissima Vitamina D. Un’esposizione solare attenta e coscienziosa è quindi non solo giusta, ma addirittura consigliata. Abbronzarsi, se fatto nel giusto modo, è fondamentale per la nostra salute.

Sole e vitamina D

La vitamina D ha un ruolo fondamentale nel nostro organismo. E’ infatti fondamentale per il nostro sistema immunitario e per l’assorbimento del calcio. Diventa fondamentale quindi per la salute delle nostre ossa. Spesso la carenza di questo nutriente porta ad osteoporosi, e ad una salute precaria delle nostre ossa.

Non è così infrequente che si possa avere carenza di vitamina D. A differenza delle altre vitamine, che vengono assimilate tramite il cibo, questo nutriente viene ricavato solo in minima parte dagli alimenti. Si può trovare nel tuorlo d’uovo, o nel salmone. Il metodo più facile per ottenerla però è tramite la luce solare. A contatto con il sole infatti la nostra pelle colpisce il grasso nelle cellule della pelle, creando così l’energia necessaria per la sintesi di questa vitamina fondamentale.

Ecco perché è importante prendere sole, in modo che il corpo possa ricavare questo importante componente. Ma quanto serve stare al sole per far si che si possa avere vitamina d a sufficienza?

Quanto serve stare al sole

Se state pensando di dovere stare al sole ore e ore perché il vostro corpo possa assimilare sufficiente vitamina D vi sbagliate di grosso. Il processo, in realtà, è piuttosto veloce. Basta davvero poco per far si che voi possiate fare la scorta di questo importantissimo nutriente. Gli esperti dicono che bastino 15-20 minuti di sole per un paio di volte a settimana per avere sufficiente Vitamina D.

Assicuratevi dunque di controllare sempre i livelli di Vitamina D, per evitare di avere malessere, stanchezza o problemi alle ossa. Se neanche il sole dovesse bastare, il vostro medico vi prescriverà un’integrazione