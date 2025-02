Abusi edilizi, occhio alla nuova legge in arrivo per chi ha illeciti a casa

Per quanto riguarda gli abusi edilizi, bisogna fare molta attenzione alla nuova legge in arrivo che riguarda coloro i quali hanno qualcosa di illecito nella propria casa. Andiamo a vedere di che si tratta e che cosa sapere.

Come è noto, allo stato attuale delle cose il tema dell’abusivismo è estremamente pericoloso e diffuso in Italia, rappresentando una delle grandi piaghe. Chiaramente, da questo punto di vista, è importante sottolineare come sia sempre difficile generalizzare e parlare diffusamente. Ci sono, infatti, delle enormi differenze da sottolineare, dal momento che non tutti hanno, per ovvie ragioni, la stessa gravità. Bisogna, prestare, da questo punto di vista una enorme attenzione, anche in relazione alle nuove leggi che sono in arrivo da questo punto di vista.

Come è noto, da anni si sta provando ad incentivare dei comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, con i risultati che, però, stentano a decollare. In tal senso, una mano protesa verso questi profili è arrivato grazie al cosiddetto decreto salva casa, che ha sanato poco tempo fa alcune piccole irregolarità. Ed in tal senso all’orizzonte ci sono altre notizie a dir poco significative che arrivano direttamente sul tema relativo agli abusi edilizi. Andiamo a vedere nel dettaglio di che si tratta.

Abusi edilizi, arrivano novità significative: di che si tratta

Secondo indiscrezioni raccontato dal portale Businessonline.it, infatti, potrebbero arrivare ulteriori sanatorie e condoni grazie ai lavori che si stanno portando avanti le parti chiamate in casa sulla definizione ufficiale del cosiddetto Ddl Sopraintendenze. Come è normale che sia dinanzi a situazioni di questo tipo, è del tutto inevitabile che sia un percorso molto lungo e complicato ed andiamo a vedere in maniera dettagliata che cosa bisogna sapere da questo punto di vista.

La nuova proposta in discussione riguarderebbe proprio la possibilità di andare a definire, per così dire, una ulteriore sanatoria che riguarda l’ambito edilizio per rendere più snelle e veloci le procedure di regolarizzazione di eventuali abusi e piccole difformità in aree vincolate. Di base, si sta valutando la seria possibilità da parte dei Comuni di intervenire sul piano urbanistico. In questo modo si andrebbe a limitare anche il potere decisionale in materia delle Soprintendenze.

Si tratta di organi del Ministero della Cultura che devono tutelare il patrimonio nazionale. La proposta in questione è arrivata, così come il decreto salva casa, dalla Lega e si attende di vedere quale sarà l’epilogo a proposito di queste nuove sanatorie che potrebbero arrivare. Chiaramente, ci teniamo a sottolineare una volta di più che andrebbe eventualmente ad agire solo su piccole difformità.