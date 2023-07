Addio rughe per sempre: con questa crema torni ventenne

Questa crema anti-rughe è miracolosa. Torni ad avere vent’anni. L’effetto è incredibile. Provala anche tu.

Chi ha detto che la bellezza è solo dei giovani? Si può essere stupendi e in forma straordinaria ad ogni età. Certo, con il passare del tempo arrivano le prime rughe e la pelle perde l’elasticità e la tonicità giovanile, ma prendendosi cura di sé stessi e curando la propria pelle con una attenta beauty routine potete ritardare il processo e avere sempre una pelle giovane e perfetta. L’importante è seguire alcune semplici regole.

La prima regola è iniziare presto. Chi ben comincia è a metà dell’opera. Non perdete tempo, e qualsiasi sia la vostra età iniziate subito a prendervi cura della vostra pelle. Scegliete i prodotti più adatti a quello che è il vostro tipo di pelle e a quelle che sono le vostre esigenze. Trovare i prodotti giusti è fondamentale per il risultato finale.

Il prodotto giusto

In commercio sono a disposizione moltissime creme per ogni tipo di pelle. Il consiglio è guardare sempre quelli che sono i componenti, farvi consigliare e scegliere quella più adatta per le vostre esigenze.

Fate sempre attenzione ai componenti della vostra crema. All’interno potrebbero infatti esserci dei componenti chimici dannosi per la vostra salute. Assicuratevi che sia il più naturale possibile. Una buona soluzione può essere fare la vostra crema in casa. In questo modo vi assicurerete che sia del tutto naturale e che non abbia ingredienti dannosi. Basta davvero poco.

Crema fatta in casa

Una buona soluzione viene presentata dal portale La tua dieta personalizzata. Per la vostra crema vi serviranno 20 ml di olio di cocco, 30 ml di cera d’api, 5 ml di olio di rosa canina, 5 ml di vitamina E, 5 gocce di olio essenziale a scelta. Provatene diversi per trovare il profumo che è maggiormente adatto a voi. Ognuno di questi ingredienti aiuta a tonificare la pelle, idratarla e mantenerla fresca e giovane

Inizierete mettendo l’olio di cocco e la cera d’api a bagnomaria in un barattolo di vetro. Fatelo sciogliere e mescolate. Una volta amalgamato, togliete dal fuoco e aggiungete gli altri ingredienti. Continuate a mescolare sin quando non avrete ottenuto una crema omogenea. A questo punto potete dopo averla fatta accuratamente raffreddare tranquillamente utilizzarla al mattino o alla sera. I risultati saranno ottimi. Per una migliore conservazione della vostra crema potete conservarla in frigorifero, così che possa avere una maggiore durata. Basta davvero pochissimo per avere un prodotto naturale davvero ottimo.