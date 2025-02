Adesso capisco perché la gente poggia lo spazzolino da denti sulla molletta per il bucato: geniale

Tutti stanno mettendo uno spazzolino da denti sulla molletta per il bucato: non è pazzia, ma è un trucco geniale!

Sui social si diffondono ogni giorno dei trucchi che consentono di rendere più semplici e meno faticose tante faccende domestiche o che ancora permettono di risparmiare e ridurre i costi in bolletta. Alcuni sono davvero trucchi folli e bizzarri, così curiosi che nessuno penserebbe mai che funzionino!

In realtà, a volte ci sono davvero dei fondamenti scientifici o delle motivazioni forti che spiegano il perché molte persone facciano una determinata cosa, per quanto bizzarra possa sembrare. Per esempio ora tutti stanno mettendo uno spazzolino da denti su una molletta da bucato: ma a cosa serve e perché dovresti farlo anche tu?

Dovresti mettere anche tu uno spazzolino da denti su una molletta da bucato ed ecco spiegato perché

Scrollando i tuoi social ti sarai imbattuto probabilmente in una bizzarra fotografia: uno spazzolino poggiato su una molletta per il bucato. Ma a cosa serve farlo? E perché lo stanno facendo tutti?

Lo spazzolino da denti è indispensabile per prenderci cura del nostro sorriso e della nostra igiene orale, quindi lo usiamo tutti i giorni, più volte (appena svegli, dopo i pasti, prima di coricarci). Entrando nella nostra bocca, questo piccolo strumento deve essere sempre pulito e conservato nel modo giusto. Eppure tante volte questo non accade: spesso lo appoggiamo sul lavandino o sulle mensole del bagno che, anche se sembrano pulite, possono non esserle davvero.

Anzi, qui proliferano indisturbati tantissimi batteri. Certo l’ideale sarebbe sempre mettere lo spazzolino da denti in un portaspazzolino, però non sempre questo è possibile. Per esempio quando si viaggia o si condivide il bagno con qualcuno. Ed ecco perché molte persone lo posizionano su una molletta per il bucato così che la testina sia sollevata da qualsiasi altra superficie, lontana da germi e batteri.

Lo spazzolino va infilato nella molletta aperta mantenendo la testina verso l’alto. La molletta va infine appoggiata su una superficie stabile, leggermente inclinata, ed ecco che il gioco è fatto. Possiamo stare sicuri che la testina del nostro spazzolino non verrà intaccata da germi e batteri proprio perché non entrerà in contatto con la superficie del lavello o di una mensola.