Affrettati a fare il bancomat, stanno sparendo velocemente

I bancomat stanno sparendo? Affrettati a fare la tua carta: stanno scomparendo velocemente. Cosa sta succedendo.

Sempre più persone oggi utilizzano bancomat e carte di credito al posto dei comuni contanti. Sono infatti considerate molto più sicure. Si perdono meno facilmente (e in caso si perdessero basterebbe bloccare la carta in pochi secondi per non perdere i soldi) e non si deve perdere tempo tra resti e calcoli. Insomma, i pagamenti digitali sono ormai all’ordine del giorno anche nel nostro paese.

Lo stato italiano, inoltre, incentiva sempre di più metodi di pagamento che possano essere tracciabili, per contrastare meglio l’evasione fiscale. Tanto che oggi le varie attività hanno l’obbligo di accettare i pagamenti con il POS.

Eppure, nonostante bancomat e carte siano sempre più utilizzati, trovare filiali di banca o sportelli sta diventando sempre più difficile. Un andamento che sembra andare in controtendenza.

Banche più difficili da trovare

Con il maggiore popolamento delle città e il progressivo abbandono di paesi e campagne, sono sempre di più i comuni che si trovano a non avere una propria filiale di banca. Secondo i calcoli sono oltre 3200, il 41% del totale. Il numero è in crescita del 2.9% rispetto allo scorso anno. In generale, insomma, è sempre più difficile trovare uno sportello bancario e avere una banca nella propria zona.

In questi primi mesi del 2023 sono stati tagliati 600 sportelli rispetto allo scorso anno in base ai dati raccolti dall’osservatorio Fiba. Molti comuni si trovano senza una banca, altri con solo una filiale, Le possibilità di scelta sono quindi molto limitate per moltissime persone. Anche nelle grandi città sono sempre di meno gli sportelli a disposizione dei cittadini. Insomma, se è vero che carte e bancomat sono sempre più utilizzati non si può dire certo che di riflesso le banche siano più vicine ai cittadini

Le cause delle minori banche

I motivi della chiusura di molte filiali sono da riscontrare intanto nel miglioramento delle tecnologie a disposizione dei cittadini. Oggi molte operazioni possono essere gestite tranquillamente da casa, grazie all’ausilio di applicazioni e homebanking. Andare allo sportello è dunque sempre meno indispensabile.

L’altro problema è ovviamente quello dei costi elevati che comporta tenere aperta una filiale. Il tutto però va ovviamente a discapito dei cittadini, che sempre più spesso si trovano a non avere a disposizione una banca nelle vicinanze della propria abitazione e sono costretti ad andare nelle città accanto nel momento del bisogno.