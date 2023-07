Al Bano e Romina verità shock sul divorzio: c’era un terzo incomodo con la Power

I media tornano a focalizzare la loro attenzione sul divorzio tra Al Bano e Romina, a seguito di una nuova verità shock sul loro divorzio… una notizia bomba che arriva quasi un trentennio dopo la fine fine del matrimonio.

Il divorzio per la famosa coppia di artisti è arrivato come un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i fan che, nonostante tutto non hanno mai smesso di sperare in un loro ritorno di fiamma.

L’addio per Al Bano, così come per Romina, è stato un momento sofferto e costellato dal dolore. Un momento delicato per la vita di entrambi che stavano già affrontando il dolore per la scomparsa della figlia Ylenia, dopo i fatti di New Orleans.

Le motivazioni che hanno spinto Carrisi e la Power a separarsi sono state davvero numerose e l’ombra del tradimento è un rumor che ha sempre aleggiato sulla fine del loro grande amore, ma la notizia lanciata in queste ultime settimane ha davvero dell’incredibile.

Verità shock su Al Bano e Romina

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione dei media in queste ore troviamo ancora una volta Al Bano e Romina, il tutto a seguito di nuovi svolti sul loro divorzio.

Alcuni mesi fa a intervenire sulla questione era stato lo stesso Al Bano Carrisi, parlando alla stampa di stili di vita differenti e di abitudini della moglie che ormai non riusciva più a condividere. Anni difficili per entrami che hanno raggiunto l’apice del dolore con la scomparsa di Ylenia che, a quanto pare, li ha separati definitivamente.

Eppure, ecco in questi ultimi giorni Dagospia ha lanciato una rivelazione bomba e verità shock sul divorzio Carrisi – Power che nessuno ancora conosceva, una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno lasciando i fan davvero a bocca aperta.

“C’era lui dietro il divorzio…”

Secondo quanto sostenuto da Dagospia, dunque, sembrerebbe che a determinare la fine del matrimonio tra Al Bano e Romina sia stato un ‘terzo incomoco’, una persona considerata anche un ‘grande amico’ per la coppia.

Nello specifico, nell’articolo di Dagosipa è possibile leggere le seguenti affermazioni sul divorzio Power – Carrisi puntando i riflettori su Alain Elknan, nonché ex marito di Margherita Agnelli: “Qualche giornale ipotizzò che ci fosse lui dietro il divorzio di Albano e Romina. Elkann ha parlato di una grande amicizia con la sublime interprete del Ballo del qua qua, salvo poi aggiungere: «Quanto accade nella mia vita privata sono fatti miei»”. A sostegno del gossip, inoltre, anche delle foto pubblicate da Rockol.it nel 1999: “Sul sito Italy Global Nation (Adnkrons.com) un servizio con foto, illustrerebbe come la Power sarebbe vicino Alain Elkann”.