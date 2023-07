Alberto Matano al settimo cielo: La Vita in Diretta cambia programmazione

Alberto Matano è pronto per tornare in attivo in campo lavorativo dato che il giornalista dovrà sostenere grandi cambiamenti per La Vita in Diretta… la programmazione non sarà più la stessa.

Durante gli ultimi anni Alberto Matano si è rivelato essere una grandissima sorpresa per tutti i fan de La Vita in Diretta, un percorso lavorativo diverso da quello del passato e che l’ha posto sotto i riflettori di uno dei programmi più importanti del palinsesto televisivo di casa Rai.

Un successo a 360 gradi che per lui è arrivato dopo aver chiuso la parentesi del TG in qualità di mezzo busto, dimostrando di essere in grado di gestire al meglio un show quotidiano di informazione pubblica tra cronaca nera e rosa. Matano, con una conduzione solitaria, ha segnato una lunga serie di record incredibili con La Vita in Diretta che ha ampliato anche il suo pubblico e che durante la stagione 2023/2024 in Rai si prepara per un’altra importantissima sfida che il giornalista ha tutte le intenzioni di vincere.

Alberto Matano da record: il giornalista al settimo cielo

Nei giorni scorsi è stata presentata al pubblico quella che sarà la stagione televisiva in casa Rai tra la fine del 2023 e il 2024, un anno davvero importante caratterizzato da tantissimi cambiamenti insieme all’introduzione di nuovi programmi televisivi è un record mai raggiunto prima d’ora proprio con il programma La Vita in Diretta.

Infatti, in queste ultime ore a lasciare senza parole il pubblico televisivo troviamo un’importantissima novità che riguarda il giornalista Alberto Matano che si accinge a vivere una nuova stagione televisiva intensa. Il giornalista sarà impegnato con una nuova messa in onda dello show dedicato l’informazione pubblica che cambia persino programmazione settimanale, sfidando uno dei colossi di casa Mediaset ovvero Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Alberto Matano vs Silvia Toffanin

Il giornalista, dunque, sta per concludere le vacanze estive vissute al fianco del marito Riccardo per rimettersi a lavoro per una nuova programmazione de La Vita in Diretta che andrà in onda anche di sabato per la prima volta… un record che Matano incassa ancora prima di cominciare la messa in onda dello show, pronto a tenere compagnia agli italiani anche durante il weeken.

Il cambio di programmazione, però, lo metterà al centro di una sfida clamorosa da disputare con uno dei programmi più seguiti del weekend… ovvero contro verissimo, che già negli ultimi due anni ha cambiato la sua formula di messa in onda Hans con un doppio appuntamento settimanale, sabato e domenica pomeriggio. La Vita in Diretta insieme a Domenica In, condotto da Mara Venier, saranno i due show che la Rai scenderà in campo come pedine fondamentali per la nuova stagione televisiva, pronti a conquistare il pubblico e a dominare la scena davanti le telecamere. Riuscirà Alberto Matano a stupire ancora una volta i suoi fan e portare in casa Rai un nuovo di importantissimo recor mettendo in scacco matto la Mediaset?