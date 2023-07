Anna Tantangelo sofferenza enorme: l’amara confessione dopo l’addio a Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo decide di rompere il silenzio e parlare della sofferenza enorme arrivata con la fine della storia d’amore avuto con Gigi D’Alessio, l’amara confessione che ha lasciato senza parole tutti i suoi fan.

La vita della cantante Anna Tatangelo è sempre stata oggetto di discussione in campo mediatico, soprattutto dal momento in cui ha deciso di uscire alo scoperto insieme al suo ex compagno Gigi D’Alessio.

Una storia d’amore vissuta all’apice del sentimento e che ha lasciato in lei un grande dolore dopo l’addio, a condividere tutto con lei il figlio Andrea nato dalla relazione con il cantante e che negli anni è diventato il suo unico punto fermo.

Un momento davvero particolare per la cantante, sul quale ha deciso di rompere il silenzio e parlare a cuore aperto, facendo una confessione che nessuno avrebbe mai immaginato.

Sofferenza immane per Anna Tatangelo

La fine della storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ha rappresentato un momento davvero difficile per la coppia, anche dopo i tentativi fatti per rimanere insieme e salvare il sentimento che per un decennio li aveva uniti. La crisi tra loro, però, era ormai troppo grande per riuscire a tornare indietro prendendo così la decisione di dirsi addio per sempre.

Adesso la vita di Anna Tatangelo è cambiata radicalmente e la relazione con il compagno Mattia rappresenta un nuovo inizio per l cantante, ma ancora oggi per lei è impossibile dimenticare uno dei momenti più difficili vissuti con il figlio proprio quando la relazione con il suo ex compagno è finita per sempre.

L’amara confessione della cantante

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, la separazione da Gigi D’Alessio per Anna Tatangelo non è stata affatto semplice da vivere per lei e nemmeno per il figlio Andrea che ha fatto fatica ad accettare l’addio tra i propri genitori.

A raccontare quel particolare momento, non a caso, è stata la stessa Tatangelo in occasione di una lunga intervista rilasciata al programma Belve condotto da Francesca Fagnani parlando del modo in cui ha reagito il figlio Andrea durante la separazione. La cantante, ha così rotto il silenzio con la seguente rivelazione: “Il momento più difficile è stato quando mio figlio piangeva perché non lo accettava. Leggere il dolore nei suoi occhi è stata una sofferenza enorme”.