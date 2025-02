Anticipazioni Beautiful: addio doloroso in arrivo, accadrà dopo San Valentino

Beautiful, la soap dell’amore travolgente e imprevedibile, torna a sconvolgere il pubblico, e lo fa dopo San Valentino.

La fine del rapporto arriverà proprio nella puntata trasmessa il 15 febbraio, il giorno dopo San Valentino: una delle coppie storiche di Beautiful andrà incontro all’inesorabile e triste fallimento. La soap di Canale 5 sta infatti per raccontare al pubblico l’epilogo sentimentale di una storia durata anni. Dopo tanti alti e bassi, lui si esporrà finalmente arrendendosi all’inevitabile.

Stavolta non c’entrano Brooke e Ridge. Ad animare la tensione sentimentale della trama della soap-opera americana, che va in onda da quasi quarant’anni, sono i personaggi più giovani, la nuova generazione… Nelle ultime puntate abbiamo visto Thomas ribadire a Steffy il proprio amore per Hope. La sorella dello stilista ha però cercato di metterlo in guardia, spiegandogli che una riconciliazione fra Hope e Liam non è da escludere a priori.

Anche Brooke ha continuato a esprimere quasi ossessivamente la speranza che sua figlia possa tornare insieme a Liam, nonostante i due abbiano firmato le carte per il divorzio. Liam, però, è apparso sempre più vicino a Steffy… Vuole ancora bene a Hope, ma sembra orientato a voltare pagina. Poi, a sorpresa, Hope ha comunicato a Thomas di volersi impegnare a salvare il proprio matrimonio con Liam. Si è anche scusata per averlo illuso.

Anticipazioni 15 febbraio di Beautiful: l’amore finisce dopo San Valentino

Di fronte a questa confessione di Hope, il giovane stilista ribadirà che, contrariamente a Liam, lui non ha il cuore diviso tra due donne. Per questo prometterà alla figlia di Brooke che rimarrà sempre ad aspettarla. La vera sorpresa nelle prossime puntate di Beautiful riguarda però i sentimenti di Liam.

Nella puntata del 15 febbraio, il figlio di Bill Spencer ribadirà a Steffy di essersi reso conto di amarla e di non poter più tornare indietro. E poco più tardi, incontrando Hope nello chalet, il giovane Spencer si mostrerà molto freddo quando lei gli farà capire di essere pronta a ricostruire il loro rapporto.

Liam le dirà di non essere in grado di perdonarla. E il confronto culminerà quindi in un doloroso addio: Liam deciderà di chiudere una volta e per sempre la sua storia con Hope! Dunque la fine della lunga love-story andrà in scena nella puntata di Beautiful in onda il giorno dopo San Valentino. Uno strano caso…

Intanto, Steffy Forrester continuerà a scontrarsi con Finn per colpa di Sheila. Lui le prometterà di tener lontano sua madre Sheila, ma lei gli risponderà di non essere pronta a dargli fiducia. Poi, alla Spencer, Liam parlerà con Wyatt dell’ultimo confronto avuto con Hope ammettendo di essere innamorato di Steffy.