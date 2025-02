Anticipazioni Un passo dal cielo: ultima puntata da brividi, rischieranno la vita

Giovedì 20 febbraio andrà in onda l’ultima puntata di Un passo dal cielo: i telespettatori dovranno affrontare un dramma.

Le ultime puntate devono sempre essere caratterizzate da dei colpi di scena. E non farà eccezione l’ultima puntata di Un passo dal cielo 8, la fiction RAI girata in Alto Adige tra l’estate e l’autunno del 2024, con i soliti Buscemi, Ianniello e Rossetti, e le new entry Raz Degan, Alice Arcuri e Nino Frassica.

La sesta e ultima puntata della stagione sarà intitolata La casa dei ricordi. Il nodo principale è sempre la questione del bimbo scomparso. Nel corso della quinta puntata, infatti, è stato introdotto il caso della sparizione di Michele, un bambino di cinque anni, la cui notizia ha introdotto il matrimonio di sua madre Rosa e del patrigno Mario.

I sospetti sono subito caduti su Lucio, ex militare, nonché padre biologico del bambino e grande amore di Rosa. L’uomo, presunto morto in Libano anni prima, era infatti riuscito a tornare a casa, intenzionato a riprendersi la sua famiglia dopo aver scoperto di avere un figlio. Nell’ultima puntata di Un passo dal cielo Manuela e Nathan continueranno le loro indagini per trovare il bambino scomparso, ma si troveranno in una situazione di pericolo.

Spoiler dell’ultima puntata di Un passo dal cielo: chi rischia la vita?

Vincenzo, nel frattempo, cercherà di aiutarli, nonostante le sue condizioni di salute non ancora ottimale. Dopo essersi concentrato su un altro mistero, quello relativo all’attentato subito, il vice questore di San Vito di Cadore è dunque pronto a rimettersi in azione. Dopo aver affrontato tantissime sfide nella vita e sul lavoro in quest’ultima stagione, Vincenzo tornerà quindi a guidare la sua squadra e a proteggerla.

In questa stagione Vincenzo ha dovuto imparare a fidarsi di sua sorella Manuela, cominciando a rispettarla come una risorsa assai importante per le indagini. E ha avuto anche modo di apprezzare il valore di Nathan, il nuovo arrivato, con cui ha iniziato con riluttanza a lavorare a stretto contatto.

E ora, nel finale, si assisterà al momento per lui più drammatico. Il vice questore, come sappiamo, era rimasto gravemente ferito in un agguato. Dopo lo sparo aveva scoperto di essere paralizzato. Tuttavia, grazie alla propria grande determinazione e al lavoro di fisioterapia, il personaggio ha ritrovato coraggio, ed è poi tornato a camminare.

Alla fine ha scoperto che non era lui l’obiettivo dell’attentatore. Dopo essere stato a lungo in secondo piano, Vincenzo tornerà a fare la differenza aiutando la sorella e Nathan. I due, infatti, si ritroveranno intrappolati in una grotta e metteranno seriamente a rischio le loro vite durante le ricerche del bimbo scomparso. Sarà però Vincenzo, avvisato da Stephen, a salvarli. Ma nuovi pericoli sorgeranno all’improvviso. Ed è assicurato il grande colpo di scena finale!