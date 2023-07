Antonino Spinalbese, gli auguri più belli per la figlia Luna Mari

Antonino Spinalbese ha voluto omaggiare la sua piccola Luna Marì con degli auguri social. Ecco la dedica che ha fatto incetta di like.

Antonino Spinalbese ha sempre dimostrato un grande amore per la sua piccola Luna Marì, nata dalla breve relazione avuta con Belen Rodriguez. L’ex hair stylist non disdegna di pubblicare scatti dolcissimi in compagnia della sua primogenita sul suo profilo Instagram.

In occasione del suo compleanno, ha deciso di fare una dolce dedica alla figlia raccogliendo chiaramente l’approvazione dei followers. L’ex della showgirl argentina ha voluto condividere il suo amore per Luna Marì pubblicando delle foto in occasione del suo secondo compleanno.

Antonino Spinalbese, la dedica alla figlia

Come molti di voi già sapranno Antonino Spinalbese è stato fidanzato per qualche periodo con Belen Rodriguez e dalla relazione è nata la piccola Luna Marì. Dopo la separazione della coppia Spinalbese non ha fatto mancare la sua presenza alla figlia non a caso regolarmente pubblica scatti in sua compagnia.

Spesso e volentieri, l’ex hair stylist condivide delle dediche indirizzate a lei, dalle quali emerge tutto il suo amore e l’orgoglio di padre. A tal proposito, in occasione del secondo compleanno di Luna ha voluto farle gli auguri in una maniera molto dolce. Sul suo profilo Instagram, Spinalbese ha pubblicato degli scatti che ritraggono la piccolina e a didascalia degli stessi. “Amare significa, dare senza chiedere nulla in cambio. Auguri topolina”, ha scritto l’ex di Belen.

Le sue parole non fanno altro che confermare il fatto che l’uomo non ha occhi che per la sua prima figlia. Durante la sua permanenza nella casa del GFVip infatti ha sempre sottolineato la sofferenza a causa della sua mancanza.

Antonino Spinalbese ha occhi solo per Luna Marì

Da quando è uscito, infatti, non perde occasione di trascorrere del tempo con lei così da recuperare tutto il tempo perso. L’ex hair stylist in questo periodo si sta dedicando unicamente alla piccola non a caso pare che attualmente sia single. Anche se in questo periodo gli sono stati attribuiti diversi flirt, infatti, l’uomo ha smentito qualsiasi voce.

In particolare, si erano susseguite voci di un possibile riavvicinamento con l’ex Helena Prestes. “Tra noi, come ho specificato più volte, c’è solamente un rapporto di lavoro“, ha spiegato. La donna infatti lavora nell’agenzia di comunicazione e social media di lui.

Antonino Spinalbese dedica – Ermesambiente.it

Un altro flirt a cui è stato affibbiato a Spinalbese è quello con Carolina Stramare, ex Miss Italia. A lungo infatti si era ipotizzata una relazione tra i due ma anche in questo caso le voci sono state smentite dopo un po’ di tempo dalla stessa Stramare. per un lungo periodo si ipotizzava che ci fosse del tenero con l’ex Miss Italia Carolina Stramare. Quest’ultima, infatti, ha tenuto ha precisare che tra di loro c’è una semplice amicizia.