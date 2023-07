Assicurare il telefono il miglior investimento della vita, cosa ti copre e qual è la migliore da fare

Assicura il tuo telefono: è la cosa più furba da fare. Ecco cosa copre e qual è la polizza migliore da scegliere

Oggi una buona parte delle nostre vite passa dal nostro telefono. Dal lavoro alla vita privata, sino alla questioni burocratiche. Chiamiamo, mandiamo mail, navighiamo in internet, utilizziamo ogni tipo di applicazione. Il nostro telefono sa che musica ascoltiamo, dà le indicazioni su dove andare, ci permette di guardare i nostri film preferiti, di giocare e di leggere libri. Insomma, ha un’infinità di informazioni racchiuse al suo interno sul nostro conto.

Ecco perché romperlo, o perderlo, o peggio ancora vederlo rubato può essere una vera catastrofe. Molti dati importanti potrebbero andare persi, o peggio ancora finire nelle mani sbagliate. Senza considerare il fatto che un telefono è un investimento piuttosto importante e costa parecchi soldi. Se nel primo caso la soluzione è proteggere i propri dati con back up, password e ogni tipo di misura protettiva, nel secondo caso la soluzione può essere l’assicurazione.

L’assicurazione del telefono

Diverse compagnie assicurative hanno delle polizze dedicate proprio agli smartphone. Grazie a queste, è possibile tutelarsi in caso di danno (a patto che questo sia accidentale e non volontario), furto e scippo. Se si è coperti dall’assicurazione, si otterrà un rimborso. Un piccolo modo per rendere meno amaro l’aver dovuto dire addio al vostro cellulare.

Ovviamente, bisogna assicurarsi che l’assicurazione garantisca copertura per ogni tipo di inconveniente. Ovviamente viene naturale pensare ad un’assicurazione che possa coprire eventuali danni come colpi o cadute (a patto, come detto, che siano accidentali), ma non bisogna sottovalutare assicurazioni che coprano in caso in cui il cellulare venga rubato.

Le migliori polizze per cellulare

Ovviamente, bisogna trovare una polizza che sia meno onerosa possibile per il proprietario del telefono. In questo senso, è consigliato fare una rapida ricerca web e valutare le varie opzioni, andando anche a ricercare le esperienze degli altri utenti e ricercando la polizza che sembra più quotata e allo stesso tempo più adatta alle proprie esigenze.

Tra le assicurazioni più convenienti c’è Axieme, che con 6 euro al mese offre una buona copertura al telefono. Si può fare comodamente online, dove potete inserire i dati, scegliere la copertura assicurativa che preferite e stipulare una polizza in modo rapido. Nel momento del bisogno sarete certamente contenti di averla fatta.