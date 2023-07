Aurora Ramazzotti, tutta la verità sul parto: “Non è andato per come mi aspettavo”

Sono trascorsi pochissimi mesi dal giorno in cui Aurora Ramazzotti diventata mamma per la prima volta insieme al piccolo Cesare Augusto, ma solo oggi esce allo scoperto una verità shock riguardante il parto che nessuno immaginava.

In questi anni la giovane Ramazzotti è stata una tra le discusse protagoniste del gossip italiane di internazionale, oltreché stella del web con il suo seguito un cospicuo numero di follower che ogni giorno seguono i suoi racconti quotidiani.

Nel momento in cui la socia star annunciato la sua prima gravidanza l’attenzione del gossip è stata maggiormente riservata sulla sua vita personale, così come i fan che sempre più spesso si trovano a chiedere consigli sotto molteplici punti di vista… Adesso anche sulla maternità.

Infatti, a lasciare senza parole il popolo del web è stata una confessione che la Ramazzotti ha deciso di fare a cuore aperto parlando del parto e quindi della nascita del piccolo Cesare.

La nuova vita da mamma di Aurora Ramazzotti

Ebbene sì, la vita di Aurora Ramazzotti è cambiata considerevolmente dal momento in cui è diventata mamma del piccolo Cesare Augusto, così come lei stessa ha avuto modo di raccontare in diverse occasioni anche attraverso i social network condividendo le gioie della maternità appena arrivata.

Non a caso, nei giorni scorsi è lasciare senza parole i fan della Ramazzotti è stato il racconto della prima vacanza di famiglia con Cesare che sta realizzando insieme al compagno Goffredo, in compagnia di nonna Michelle Hunziker e le due zie, Celeste e Sole.

La verità shock di Aurora Ramazzotti sul parto

Insomma, Aurora Ramazzotti sta vivendo un momento bellissimo legato alla sua maternità non ostante il parto non sia andato come lei aveva programmato e sperato.

In particolar modo, la Ramazzotti raccontandosi su social network a spiegato come durante il tempo della gravidanza abbia desiderato di poter eseguire un parto naturale. Gli eventi le circostanze non hanno reso tutto questo possibile, motivo per cui parto non è andato esattamente come sperato costretta a puntare su un taglio cesareo.

Successivamente, a ruota libera, Aurora ha anche fatto la seguente confessione sul parto: “Ci ho messo qualche settimana a superare l’amarezza di non essere riuscita a partorirlo naturalmente.non accettavo che il mio corpo non fosse riuscito a fare il suo lavoro, quando in realtà semplicemente doveva andare così– scrive la Ramazzotti-. Questa è una narrazione sbagliatissima in cui aggrovigliarsi che non auguro a nessuno perché ci sono invece tanti benefici per il bambino e la mamma col cesareo. Oltretutto Cesare è nato sereno ed è un bambino meraviglioso, tranquillo e simpatico. Dorme pure la notte“.