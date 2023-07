Bancomat che si smagnetizza, il trucco e le cause che devi sapere per non trovarti senza i tuoi soldi

Come fare per non fare smagnetizzare il tuo bancomat. Ecco il trucco salva-vita che mette in salvo i tuoi soldi.

Sempre più persone oggi utilizzano il bancomat per i propri acquisti. Le banconote sono più ingombranti, si rischia maggiormente di perderle e ci si deve affannare ad accertarsi che ci diano il giusto resto. Ecco perché molti scelgono di non portare più con sé soldi in carta ma di pagare i propri conti con il bancomat, a maggior ragione adesso che la normativa obbliga i venditori ad accettare con i pos anche minime somme di denaro.

Cosa succede però se proprio al momento del pagamento vi accorgete che la vostra carta non funziona? Capita infatti che la carta possa smagnetizzarsi e quindi non funzionare. Un vero disagio, soprattutto perché il più delle volte ce ne si accorge proprio quando si arriva a dovere pagare. Ma cosa fare in queste circostanze?

La tessera smagnetizzata

Se il vostro bancomat non funziona né allo sportello per i prelievi della vostra banca, né in un normale negozio e la dicitura recita “tessera non rilevata” o dà errore molto probabilmente la vostra tessera è smagnetizzata. In questi casi c’è davvero poco che voi possiate fare per risolvere il problema. La carta si smagnetizza per diversi motivi diversi. A volte per usura, a volte perché è entrata in contatto con un campo magnetico. Impossibile cercarne di capire le cause, non vi resta che sostituirla.

L’unica soluzione in caso di tessera smagnetizzata è quella di andare alla vostra banca e richiederne una nuova. Il vostro vecchio bancomat non funzionante verrà tagliato, e ve ne verrà consegnato uno nuovo e funzionante.

Prevenire la tessera smagnetizzata

Il segreto per evitare questo problema è prevenire ed evitare che la vostra tessera si smagnetizzi. Per farlo, ricordate di tenerla in un luogo asciutto, di non piegarla o rovinarla. Evitate di metterla nel comune portafoglio. Meglio utilizzare un morbido porta carte che la protegga nel migliore dei moti.

Tenetela poi lontana da ogni tipo di dispositivo tecnologico, come per esempio telefoni cellulari, computer, televisori o simili. In questo modo la vostra tessera sarà difesa e riuscirete a conservarla meglio e a non trovarvi senza carta proprio nel momento del bisogno, quando magari dovete pagare e vi trovate con un bancomat non funzionante. Prevenire, insomma, è meglio che curare.